Roberta Rei, chi è la conduttrice e inviata de Le Iene Show

Le Iene tornano con una nuova stagione, in questo triste 2019 senza Nadia Toffa, e alla conduzione del giovedì vediamo Roberta Rei, una storica inviata del programma che tinge la serata al femminile in compagnia delle colleghe Veronica Ruggeri e Nina Palmieri.

Ma cosa sappiamo di Roberta Rei? Chi era prima di essere una Iena?

Roberta Rei, dall’atletica leggera alle Iene

Nata a Napoli il 21 agosto 1985, Roberta Rei è cresciuta circondata dalla musica, in una casa dove suonava sempre il jazz. Anziché darsi alla danza, Roberta ha dedicato dieci anni all’atletica leggera, un sogno che la porta fino in Cina, dove prende parte alle Olimpiadi come interprete. Ed è grazie a questo viaggio che scopre la passione per il giornalismo.

Dopo aver viaggiato per il mondo e aver trascorso diverso tempo negli Stati Uniti, torna in Italia e viene selezionata dallo IULM per un master in giornalismo. Partono le prime collaborazioni con Rainews, Il Fatto Quotidiano e La Repubblica, che le assegna il Premio Giuseppe D’Avanzo, in merito al reportage sui migranti.

Si specializza sul filone della criminalità organizzata collaborando anche per L’Espresso e Agorà, ma anche per l’ambiente e immigrazione e l’approdo a Le Iene avviene nel 2016.

Roberta Rei, chi è nella vita privata e social

Qualche curiosità su Roberta Rei? Sa parlare molto bene il cinese e ha un debole per i viaggi (monitorati spesso sul suo account Instagram). Ha una forte passione per gli sport in generale, il calcio in particolare.

L’amore per la musica l’è stato trasmesso dal padre, che la portava da bambina a tantissimi concerti jazz. Nata e cresciuta a Napoli, Roberta è molto affezionata alla sua città partenopea. “Napoli è tutto quello che sono. E so di essere arrivata dove sono perché sono napoletana. Il mio modo di affrontare tutto, soprattutto le difficoltà, derivano da come la mia città mi ha cresciuta e formata”, ha dichiarato l’inviata de Le Iene a DailyNews24.

Prima di arrivare alle Iene, Roberta non aveva mai indossato giacca e cravatta, ma per loro ha accettato, “Anche perché mi hanno incastrato col primo grande amore: correre”.