Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883: le anticipazioni degli episodi di oggi in onda su Sky

Questa sera, 25 ottobre 2024, su Sky Serie vanno in onda i nuovi episodi della serie Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883, diretta da Sydney Sibilia che racconta gli inizi del successo di un duo simbolo degli anni ’90, gli 883. Da due compagni di banco per caso, due ragazzi che sono amici come lo si può essere solo durante l’adolescenza, prende il via la storia di un successo travolgente, in grado di dar vita in pochissimi anni a una delle realtà più amate e iconiche della musica italiana. Ed è dai banchi di un liceo di Pavia che ha inizio il racconto di Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883. Vediamo insieme la trama e le anticipazioni degli episodi di oggi.

Trama e anticipazioni

Questa sera vanno in onda gli episodi 5 e 6. Max e Mauro arrivano a Milano, “Non me la menare” è piaciuta molto e ora devono scrivere un album. Viene affidato loro un produttore e una stanza in una casa condivisa e affollata da modelle. La vita a Milano è affascinante ed eccitante per due ragazzi di provincia, ma quel nuovo ambiente non aiuta il loro processo creativo. Riusciranno a scrivere e registrare l’album in tempo? Max e Mauro tornano a Pavia da sconfitti. Ispirati dalla noiosa vita di provincia scrivono “Con un deca” e chiamano subito il loro produttore Pierpaolo. Il pezzo funziona ma non è ancora abbastanza, ci vuole un’altra canzone, qualcosa di potente e deve arrivare in fretta. Accompagnando Pierpaolo, Max e Mauro trovano l’ispirazione per una nuova canzone, una che potrebbe cambiare la loro vita.

Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Elia Nuzzolo, Matteo Oscar Giuggioli, Davide Calgaro. Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 è una serie di Sydney Sibilia (Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Mixed by Erry), alla regia della sua prima serie, ed è da lui scritta con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Completano il team di regia Alice Filippi (Sul più bello, SIC) e Francesco Ebbasta (Addio fottuti musi verdi, Generazione 56k).

Streaming e tv

Dove vedere Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 in tv e streaming? Appuntamento per quattro prime serate su Sky Serie alle 21.15 dall’11 ottobre 2024. Anche in streaming su Sky Go e NOW e disponibili in qualsiasi momento on demand.