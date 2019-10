Giovanna Nina Palmieri, chi è l’inviata e conduttrice de Le Iene

Tutti la chiamano Nina, ma il suo nome completo è Giovanna Palmieri. Spumeggiate e professionale, Nina è un’inviata e conduttrice (da questa nuova stagione 2019) de Le Iene. La sua carriera televisiva è partita nella trasmissione BluNotte Misteri italiani per poi arricchirsi a Le Iene. Nell’edizione 2019, Nina conduce il giovedì insieme a Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Ma chi è Nina Palmieri? Cosa sappiamo sul suo conto? E della vita privata. Conosciamola meglio.

Nina Palmieri, l’inviata de Le Iene: chi è

Nata il 26 marzo 1976, Nina è di origini abruzzesi. Dopo il liceo, studia lettera all’Università dopodiché partono le prime collaborazioni tra radio e giornali, per poi prendere parte al programma BluNotte di Carlo Lucarelli.

I primi anni televisivi sono stati in genere da dietro le quinte, Nina non è mai apparsa direttamente in tv, ma nel frattempo scrive e viaggia raccogliendo diverse esperienze confluite parzialmente in una serie di documentari poi intitolati “I viaggi di Nina”.

Nel 2010, Nina Palmieri fa un provino per Sex Education Show di FoxLife ed entra ufficialmente nel mondo televisivo. Le seguenti edizioni del programma la vedono poi come conduttrice, per poi passare a Le Iene.

Nina Palmieri nella vita privata: hobby e famiglia

Nina ha pubblicato anche due libri: “Ragazze che amano ragazze” nel 2010 grazie a Mondadori dove parla dell’amore omosessuale e “Libera sempre” nel 2016, che racconta della vita drammatica di una ragazza turca.

Della sua vita personale sappiamo che Nina ha avuto una figlia, Amanda, nel 2017: l’annuncio della gravidanza è avvenuto durante un servizio delle Iene, quando era al quarto mese. Della sua vita sentimentale si conosce molto poco, Nina è molto discreta a riguardo e non ha mai divulgato troppi dettagli, eccetto qualche scatto su Instagram dove comunque non trapela alcun nome: tutto quello che sappiamo è che fanno coppia fissa dal 2016.

Potrebbero interessarti Un passo dal Cielo 5: la trama della quarta puntata in onda oggi 3 ottobre 2019 Maledetti amici miei, gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata dello show di Rai 2 Maledetti amici miei, il cast della trasmissione di Rai 2 con Papaleo, Haber, Rubini e Veronesi

Su Instagram, Nina può contare su oltre 360 mila follower.