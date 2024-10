Storia di una famiglia perbene 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, venerdì 25 ottobre 2024, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Storia di una famiglia perbene, la nuova stagione della serie con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Appuntamento in prima visione per quattro venerdì a partire dalll’11 ottobre in prima visione. Ma vediamo insieme le anticipazioni di stasera.

Anticipazioni e trama

Francesco Falco convince Nicola Straziota a fare un accordo con Palmisano. Carlo, diffidente e geloso del rapporto che il padre sta instaurando con l’imprenditore, all’insaputa di tutti organizza un’imboscata con l’intento di uccidere il boss rivale. Falco riesce a sventare questo attentato, ottenendo così l’isolamento di Carlo dalla sua stessa famiglia. Ma il giovane Straziota non si arrende, e cerca alleati molto vicini a Falco. Anche Maria dubita della sincerità di Francesco, e indaga sul periodo in cui l’uomo dice di essere stato in carcere con il suo Michele: scoprirà qualcosa? Intanto le trame di Angelica per ottenere l’affidamento di Nino si fanno spietate, dipanandosi fino ad un’aula di tribunale.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Storia di una famiglia perbene 2, ma qual è il cast della fiction di Canale 5? La fiction in onda su Canale 5 con la seconda stagione è diretta da Stefano Reali e scritta da Mauro Casiraghi, Eleonora Fiorini, Stefano Reali con la collaborazione di Roberta Colombo, realizzata dalla 11 Marzo Film di Matteo Levi in coproduzione con Mediaset.

Protagonisti attori molto amati come Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti. Nel cast sono presenti anche: Vanni Bramati, Alex Lorenzin, Marco Falaguasta, Alessandro Pess, Monica Dugo, Matilde Sofia Fazio, Sonia Aquino, Elia Marangon e Chiara Vinci.