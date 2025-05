Animali fantastici – I crimini di Grindelwald: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, sabato 10 maggio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, film del 2018 diretto da David Yates. La pellicola è il secondo episodio della serie Animali fantastici, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all’omonimo libro di J. K. Rowling, qui anche sceneggiatrice. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1927, il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America (MACUSA) trasferisce il mago oscuro Gellert Grindelwald in Europa per essere processato, ma Grindelwald fugge. Tre mesi più tardi, a Londra, Newt Scamander visita il Ministero della Magia per chiedere la restituzione del diritto ai viaggi internazionali, e si imbatte in Leta Lestrange, sua compagna di classe a Hogwarts e la fidanzata di suo fratello Theseus. Il Ministero accetta di concedere la richiesta di Newt se aiuta Theseus a localizzare Credence Barebone a Parigi, ma Newt rifiuta dopo aver saputo che dovrebbe lavorare con lo spietato cacciatore di taglie Gunnar Grimmson. Albus Silente chiede a Newt di trovare Credence, credendo che Credence sia il fratellastro di Leta, Corvus Lestrange V.

Newt riceve la visita dei suoi amici americani, Queenie Goldstein e il no-mag Jacob Kowalski che ha riacquistato i ricordi che aveva perso l’anno precedente. Newt è dispiaciuto di sapere che la sorella di Queenie, Tina, sta frequentando qualcuno dopo aver erroneamente creduto che Newt e Leta fossero fidanzati. Deduce poi dal comportamento strano di Jacob che Queenie lo ha incantato per una fuga d’amore con lo scopo di aggirare il divieto del MACUSA sul matrimonio tra maghi e no-mag. Dopo che Newt scioglie l’incantesimo, Jacob rifiuta le nozze con Queenie, temendo le conseguenze che avrebbe dovuto affrontare: lei parte dunque alla ricerca della sorella, che sta cercando Credence a Parigi, seguita da Newt e Jacob.

A Parigi, Credence fugge dal Circus Arcanus con una delle attrazioni del circo, Nagini, tenuta prigioniera dal proprietario. Partono così alla ricerca della madre naturale di Credence, e trovano Irma Dugard, la donna che lo aveva portato in America dandolo in adozione. Grimmson, che si rivela essere un seguace di Grindelwald, uccide Irma. Tina incontra Yusuf Kama, che pure è alla ricerca di Credence. Newt e Jacob seguono Yusuf fino a Tina, che è tenuta prigioniera e Yusuf imprigiona anche loro, spiegando che ha fatto un voto infrangibile giurando di uccidere il suo fratellastro, che crede essere Credence. Incapace di trovare Tina, Queenie, sconvolta, viene portata da Grindelwald; sapendo che Queenie è una legilimens, la lascia andare, non prima di convincerla a unirsi a lui, promettendole di realizzare il suo desiderio di sposare Jacob.

Animali fantastici – I crimini di Grindelwald: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Eddie Redmayne: Newt Scamander

Katherine Waterston: Porpentina “Tina” Goldstein

Dan Fogler: Jacob Kowalski

Alison Sudol: Queenie Goldstein

Ezra Miller: Credence Barebone

Zoë Kravitz: Leta Lestrange

Callum Turner: Theseus Scamander

Claudia Kim: Nagini

William Nadylam: Yusuf Kama

Kevin Guthrie: Abernathy

Jude Law: Albus Silente

Johnny Depp: Gellert Grindelwald

Brontis Jodorowsky: Nicolas Flamel

Fiona Glascott: Minerva McGranitt

Poppy Corby-Tuech: Vinda Rosier

