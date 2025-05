American Sniper: trama (storia vera), cast e streaming del film

Stasera, sabato 10 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda American Sniper, film del 2014 diretto da Clint Eastwood, basato sull’omonima autobiografia di Chris Kyle. Il film, che ha per protagonista Bradley Cooper, affiancato da Sienna Miller, Luke Grimes, Kyle Gallner e Sam Jaeger, ha ricevuto 6 nomination agli Oscar 2015, vincendo il Premio Oscar per il Miglior montaggio sonoro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Chris Kyle è un giovane ragazzo del Texas, cresciuto in una famiglia credente in Dio, amante della caccia, dei rodeo, della sua famiglia e della patria. Chris decide di arruolarsi nei Navy SEAL, il famoso corpo d’élite della Marina degli Stati Uniti; durante il duro addestramento, conosciuto come Basic Underwater Demolition/SEAL, egli si distingue per le sue doti da cecchino, arte affinata fin da piccolo durante le battute di caccia col padre, e al contempo fa la conoscenza di Taya in un bar. Taya sa cosa significa essere un soldato, sa che Chris ha scelto e ama il suo lavoro, e lo sposa. Nel 2004, dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, Kyle prende parte al suo primo turno di combattimento a Falluja nell’ambito della guerra in Iraq, ma le sue prime vittime saranno un ragazzino e una donna che hanno tentato di attaccare una pattuglia di marine con una granata RKG-3 di fabbricazione sovietica; pur visibilmente turbato dall’esperienza, Chris diviene ben presto un mito grazie alle sue abilità, tanto da meritarsi il soprannome di “Leggenda”. Assegnato in un’operazione per catturare Abu Musab al-Zarqawi, il carismatico leader di Al Qaida in Iraq, Chris interroga una famiglia il cui padre, lo sceicco Al-Obeidi, si offre volontario per portare i SEAL fino a un terrorista soprannominato “Il Macellaio”, vicecomandante di Al-Zarqawi e unica pista che potrebbe condurre alla localizzazione di quest’ultimo. Il piano però fallisce e “il Macellaio” cattura lo sceicco e il figlio uccidendoli barbaramente, mentre Kyle viene immobilizzato, pur riuscendo a salvarsi, da un cecchino iracheno armato di PSL, conosciuto col soprannome di Mustafa, di origini siriane ed ex campione di tiro a segno dei Giochi olimpici. Intanto, i jihadisti iracheni mettono una taglia di 180.000 dollari sulla testa di Chris, ribattezzato come Shaiṭān Al-Ramadi (“il diavolo di Ramadi”).

American Sniper: il cast del film

Abbiamo visto la trama di American Sniper, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bradley Cooper: Chris Kyle

Sienna Miller: Taya Renae Kyle

Luke Grimes: Marc Alan Lee

Jake McDorman: Ryan “Bombarda” Job

Cory Hardrict: “D” Dandridge

Kevin Lacz: Dauber

Navid Negahban: sceicco Al-Obeidi

Kyle Gallner: Winston

Sam Jaeger: capitano Martens

Sammy Sheik: Mustafa

Mido Hamada: “Il Macellaio”

Eric Close: agente DIA Snead

Eric Ladin: Squirrel

Brian Hallisay: capitano Gillespie

Leonard Roberts: istruttore Rolle

Ben Reed: Wayne Kyle

Elise Robertson: Debby Kyle

Keir O’Donnell: Jeff Kyle

Max Charles: Colton Kyle

Marnette Patterson: Sarah

Jonathan Groff: reduce Mads

Luis Jose Lopez: Sanchez

Chance Kelly: Colonnello Jones

Owain Yeoman: Ranger One

Tim Griffin: Colonnello Gronski

Streaming e tv

Dove vedere American Sniper in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 10 maggio 2025 – alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi mediaset tramite pc, tablet e smartphone.