Amici 2025, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) dell’ottava puntata, 10 maggio

Stasera, sabato 10 maggio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata del Serale di Amici 2025. Sedici allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi, si tratta della semifinale. L’ospite musicale della puntata sarà Annalisa, pronta a salire sul palco per presentare in anteprima il suo nuovo singolo “Maschio”, in uscita oggi giovedì 8 maggio 2025. Presente anche Fred De Palma con il nuovo brano dal titolo “Bali lambada”. Ospite speciale Geppi Cucciari. Restano in corsa sei allievi, divisi in due squadre. Per la squadra Zerbi-Celentano gareggiano la cantante Antonia Nocca, la ballerina Alessia Pecchia e il ballerino Daniele Doria. Nella squadra Cuccarini-Lo-Pettinelli-Lettieri troviamo invece il ballerino Francesco Fasano, il cantante Nicolò Filippucci e il cantautore TrigNO.

Cambia il regolamento: Non ci sarà un’eliminazione diretta al termine di ogni manche: saranno i tre giudici a selezionare i finalisti tra i vincitori delle singole sfide. Alla fine della puntata, uno solo dei tre concorrenti non scelti sarà eliminato, mentre gli altri cinque accederanno alla finalissima. Nella prima manche il boccino viene vinto dai Petti-Lo. In questa fase Francesco riesce ad accedere alla finale. Le sfide sono state:

Francesco contro Daniele, viene Francesco

TrigNo contro Antonia, vince TrigNo, in duetto con Nicolò.

Nella seconda manche il boccino viene vinto dai Zerbi-Cele grazie ad Antonia che riesce a battere TrigNo. In questa fase Alessia accede alla finale. Le sfide sono state:

Alessia contro Nicolò, vince Alessia

Alessia contro TrigNo, vince Alessia. Alessia balla un tango con Mattia e per Malgioglio è assolutamente magnetica.

Nella terza manche il boccino resta ai Zerbi-Cele e le sfide sono state:

Daniele contro TrigNo, vince Daniele. TrigNo canta Buonanotte Fiorellino

Daniele contro X, vince Daniele.

Vincono gli Zerbi-Cele. Daniele si esibisce su Falling, mentre Antonia canta New York. Daniele accede in finale.

Il guanto di sfida tra i prof di questa settimana ha come tema l’osare. Vince Anna Pettinelli che si esibisce Econ Elena D’Amario. La Petti si lancia diverse volte tra i professionisti sulle note di canzoni da discoteca. Lorella Cuccarini invece si esibisce con Malgioglio.

I finalisti sono dunque Daniele, Francesco e Alessia. Si tratta di tre ballerini. I cantanti sono al ballottaggio finale e non sappiamo se i giudici decideranno di consegnare un pass per la finale a tutti o solo a uno di loro. Lo scopriremo come sempre durante la puntata con l’annuncio di Maria in casetta.

Amici 2025, il serale: tutti gli allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2025? Come detto si tratta di 16 allievi. Ecco tutti i concorrenti ammessi al serale:

Antonia (canto)

Chiamamifaro (canto)

Jacopo Sol (canto)

Nicolò (canto)

Senza Cri (canto)

Alessia (danza)

Asia (danza)

Chiara (danza)

Dandy (danza)

Daniele (danza)

Francesca (danza)

Raffaella (danza)

Francesco (danza)

Le squadre

I vari allievi ammessi al Serale di Amici 2025, in onda su Canale 5, sono stati divisi per squadre. In tutto tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. Ecco tutti i nomi dei concorrenti e i rispettivi team. Confermate le squadre formate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quella formata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. La terza squadra, invece, vede accanto ad Anna Pettinelli la new entry Deborah Lettieri.

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Vybes, Chiamamifaro, Antonia, Jacopo Sol, Alessia, Daniele, Chiara.

Squadra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini: Trigno, Nicolò, Raffaella, Francesca, Dandy.

Squadra Anna Pettinelli e Deborah Lettieri: Senza Cri, Luk3, Asia e Francesco.

Anche quest’anno i professori potranno lanciare guanti di sfida che vedranno in gara un proprio allievo e un concorrente di una squadra avversaria.