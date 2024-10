Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 25 ottobre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 25 ottobre 2024.

Anticipazioni

I Pfas, composti chimici conosciuti come “inquinanti eterni” che si trovano anche nei cartoni della pizza e nei crostacei, e le armi bianche, facili da reperire e diffuse tra le baby gang criminali. Sono queste due delle inchieste della terza puntata del programma condotto da Salvo Sottile. Prosegue, poi, anche in questa seconda stagione il percorso del programma che dalla cronaca nera si estende ai casi più seguiti dall’opinione pubblica.

Da Milano a Napoli, dalle periferie ai luoghi della movida, dalle armerie alle procure minorili, Farwest affronta un viaggio nel mondo delle armi bianche, mettendo in luce un’emergenza crescente tra ragazzi armati e arsenali nascosti. Coltelli, lame, asce, accette e machete: armi facili da reperire e purtroppo sempre più diffuse, soprattutto tra i giovanissimi. Un’emergenza che recentemente si è evidenziata con l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso a Rozzano dal diciannovenne Daniel Rezza per delle cuffie da 15 euro.

L’altro approfondimento riguarderà l’inquinamento esterno ed ambientale. Cosa sono i PFAS? Si tratta di composti chimici cosiddetti “inquinanti eterni”, molto usati e pericolosi perché non si degradano nell’ambiente. Si trovano nei cosmetici, nei vestiti, ma anche nei contenitori usati per portare a casa la pizza: il loro accumulo nell’organismo può contribuire all’insorgenza di malattie di vario genere. Sull’argomento “Farwest” anticiperà in esclusiva un report di Greenpeace sulla contaminazione da PFAS nel pesce italiano con i risultati di un campionamento inedito sui crostacei.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni lunedì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.