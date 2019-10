Maledetti amici miei, anticipazioni e ospiti quarta puntata | Stasera, 24 ottobre, su Rai 2

Stasera, giovedì 24 ottobre 2019, torna con un nuovo appuntamento Maledetti amici miei, il programma di Rai 2 condotto da Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi: vediamo insieme le anticipazioni della quarta puntata della trasmissione.

Ormai i telespettatori si sono abituati a vedere Maledetti amici miei come uno show senza un copione fisso. I quattro artisti e amici torneranno sul palco per improvvisare uno spettacolo teatrale nel quale, insieme a Max Tortora e Margherita Buy (la “maestra d’ansia”), daranno vita ad aneddoti, confessioni e racconti dei loro oltre 35 anni di amicizia e carriera.

Finora, il programma – fortemente voluto dal direttore di rete, Carlo Freccero – non ha riscontrato un grande successo in termini di ascolti tv. Tuttavia, il pubblico di affezionati e la critica sono concordi nel definire Maledetti amici miei un esperimento ben riuscito, soprattutto per la sua originalità nei palinsesti televisivi.

Come ogni settimana, a Maledetti amici miei ci saranno diversi ospiti, pronti ad accompagnare i conduttori nei loro racconti. Di seguito le anticipazioni della quarta puntata, in onda stasera – 24 ottobre 2019 – a partire dalle 21:20, su Rai 2.

Maledetti amici miei, le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata

Cosa bisogna aspettarsi da questa quarta puntata di Maledetti amici miei? Sul palco è atteso un ospite davvero amato dal pubblico, ovvero Renzo Arbore: il maestro racconterà una serie di aneddoti riguardanti la sua vita artistica e privata.

Inoltre, accompagnato come sempre dal suo inseparabile clarinetto, Arbore si esibirà in una sessione di improvvisazione insieme a tutto il cast del programma. Momenti di grande divertimento e di arte in tutte le sue forme.

Sul palco ci sarà anche l’incursione del pianista e compositore Stefano Bollani, che insieme a Rocco Papaleo sarà impegnato in un’esibizione canora. Bollani, inoltre, racconterà alcuni dei segreti della sua arte.

Ancora una volta, le anticipazioni di Maledetti amici miei riportano un Paolo Conte in splendida forma: il maestro canterà un altro dei suoi grandi successi in apertura del programma, realizzando la sigla. Alla fine, invece, interverrà Valeria Solarino, sulle note della sigla di chiusura Giuliano Sangiorgi, leggendo il testo inedito sull’amicizia scritto stavolta da Edoardo Albinati.

Rocco Papaleo, inoltre, guiderà come sempre la resident band d’eccezione formata da Roberto Dell’Era (basso chitarra e voce), Federico Poggipollini (chitarra e voce), Beppe Scardino (sax e flauto), Simona Norato (piano, chitarra e voce), Valeria Sturba (theremin, sinth e voce) e Sergio Carnevale (batteria e voce).

Le anticipazioni di Maledetti Amici Miei riservano però un’altra sorpresa: nel corso della serata interverranno anche Maurizio Costanzo, con un messaggio speciale, e il comico e imitatore Ubaldo Pantani, nei panni di un divertentissimo Lapo Elkann.

Maledetti Amici Miei è un programma di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi; scritto con Sandro Veronesi, Luca Rea, Giuliano Rinaldi, Cristiano D’Alisera con la partecipazione di Margherita Buy e con Max Tortora; prodotto per Rai2 da Ballandi.

Maledetti amici miei vi aspetta con la quarta puntata giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 21:20 su Rai 2.

