Maledetti amici miei, ospiti quarta puntata in onda giovedì 24 ottobre 2019

Stasera, giovedì 24 ottobre 2019, su Rai 2 torna con la quarta puntata il programma Maledetti amici miei, show di improvvisazione teatrale condotto da Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi e come ogni settimana sono tanti gli ospiti pronti a divertire il pubblico da casa.

Nella puntata di stasera i quattro protagonisti si diletteranno in sessioni di improvvisazioni e lunghi racconti di aneddoti riguardanti la loro lunga carriera e l’ancor più lunga amicizia. Come sempre, accanto a loro ci saranno Max Tortora e Margherita Buy (la “maestra d’ansia”).

Tutto quello che c’è da sapere su Maledetti amici miei

Ma il cast del programma non si ferma qui: la parte musicale sarà affidata alla maestria di Paolo Conte, che in apertura di trasmissione canterà come sigla uno dei suoi più grandi successi. Spazio poi alla resident band guidata da Rocco Papaleo e composta da Roberto Dell’Era (basso chitarra e voce), Federico Poggipollini (chitarra e voce), Beppe Scardino (sax e flauto), Simona Norato (piano, chitarra e voce), Valeria Sturba (theremin, sinth e voce) e Sergio Carnevale (batteria e voce).

Ma non si ferma qui la lista degli ospiti della quarta puntata di Maledetti amici miei. Vediamo insieme quali altri artisti calcheranno il palco, a partire dalle 21:20.

Le anticipazioni della quarta puntata di Maledetti amici miei

Maledetti amici miei, gli ospiti della quarta puntata: Renzo Arbore

L’ospite speciale di stasera sarà Renzo Arbore, un artista che non ha bisogno di presentazioni. Insieme al suo clarinetto, il maestro si esibirà insieme agli altri conduttori, per poi abbandonarsi a una serie di racconti sulla sia vita artistica e personale.

Il 2019 ha visto una crescente presenza di Renzo Arbore all’interno dei palinsesti di Rai 2: da “Guarda stupisci” a “Non è la BBC”, passando per “Io faccio ‘o show” e “L’arte do sole”.

Maledetti amici miei, gli ospiti della quarta puntata: Ubaldo Pantani

Altro ospite sarà Ubaldo Pantani, comico, attore e imitatore italiano che negli anni ha dato vita a una serie di personaggi rimasti nell’immaginario collettivo. Celebri le sue imitazioni, negli anni passati nel cast della trasmissione “Mai dire…”, di Gigi Buffon, Lapo Elkann, Francesco Sarcina, Massimo Giletti, Stefano Bettarini.

Nella puntata di stasera di Maledetti amici miei, Pantani riproporrà proprio uno dei suoi cavalli di battaglia: Lapo Elkann. Ci sarà da ridere.

Maledetti amici miei, gli ospiti della quarta puntata: Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo sarà presente nel cast della quarta puntata di Maledetti amici miei con un messaggio molto importante, da recapitare ai conduttori e a tutti i telespettatori. Non è chiaro, dalle anticipazioni, se il marito di Maria De Filippi comparirà con un video o sarà proprio fisicamente presente sul palco.

Nel secondo caso, è certo che anche lui come gli altri ospiti si abbandonerà a una serie di racconti di aneddoti sulla sua lunghissima carriera da giornalista e conduttore televisivo.

Potrebbero interessarti Skam Italia, la quarta stagione si farà: l’indizio manda in delirio il web Beppe Fiorello torna in tv con “Gli orologi del diavolo” Un passo dal Cielo 5: la trama della settima puntata in onda oggi 24 ottobre 2019

Maledetti amici miei, gli ospiti della terza puntata: Valeria Solarino

Valeria Solarino è un’attrice italiana, nata in Venezuela da padre siciliano e madre torinese. Ha recitato in diversi film, il primo è stato “La felicità non costa niente” di Mimmo Calopresti. L’abbiamo vista in “Che ne sarà di noi”, “Signorina Effe”, “Italians”, “Manuale d’amore 3”, “Una donna per amica” e “Smetto quando voglio”. In tv, invece, l’abbiamo vista in Rocco Schiavone 3.

In chiusura di puntata, Valeria Solarino stasera leggerà, sulle note della sigla di chiusura Giuliano Sangiorgi, un testo inedito sull’amicizia scritto per l’occasione da Edoardo Albinati.

Maledetti amici miei torna con la terza puntata giovedì 17 ottobre 2019 in prima serata su Rai 2.

Il cast della trasmissione di Rai 2