Eurogames, chi ha vinto e la classifica della quinta puntata: il vincitore

Giovedì 17 ottobre 2019 è andata in onda la quinta puntata di Eurogames, il programma condotto da Ilary Blasi e Alvin inteso come un reboot di Giochi senza frontiere (celebre programma andato in onda dagli anni ’60 agli anni ’90).

Ma chi ha vinto questa puntata? Qual è stata la squadra ad aver trionfato durante la serata di giovedì 17 ottobre?

Finora, ad aver incassato maggiori vittorie è stata la Germania, che ha conquistato la vetta nella prima, terza e quarta puntata. Soltanto la Russia si è guadagnata la vittoria nella seconda puntata.

L’Italia, che gioca in casa, non è stata in grado di conquistare il primo posto. Ma cos’è successo nella quinta puntata di questa sera?

Le squadre della quinta puntata di Eurogames

Eurogames, chi ha vinto la quinta puntata | Vincitore

Come sempre sono state sei le nazioni a contendersi la vittoria di Eurogames: Italia, Spagna, Russia, Germania, Polonia e Grecia. In tutto nove prove, di cui tre fisse (il Pallodromo, il Fil Rouge e Muro dei Campioni) e sei variabili.

I concorrenti di quinta terza puntata provenivano da Parma per l’Italia, Berlino per la Germania, Creta per la Grecia, Janów Lubelski per la Polonia, Novosibirsk per la Russia e Jaca per la Spagna.

Le nazioni che partecipano a Eurogames 2019

Tra i giochi nuovi di questa puntata, secondo le anticipazioni di Eurogames, troviamo La Divina Commedia: Dante e Virgilio, traghettati da Caronte all’Inferno, attraverseranno il Purgatorio per raggiungere Beatrice per poi arrivare al Paradiso.

Eurogames, chi ha vinto la quinta puntata | Dove rivederla

Chi vuole rivedere la puntata di Eurogames potrà tranquillamente alla piattaforma MediasetPlay, sia tramite pc che smartphone (e in questo caso utilizzare l’App). Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, dopodiché selezionare il programma di vostro interesse e recuperare la messa in onda grazie alla funzione on demand.

Dove vedere Eurogames 2019 in streaming