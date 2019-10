Eurogames, le anticipazioni della quinta puntata in onda giovedì 17 ottobre 2019

Torna l’appuntamento in prima serata con Eurogames, una sorta di reboot del programma Giochi senza frontiere andato in onda dagli anni ’60 fino agli anni ’90.

A condurre i giochi in prima serata su Canale 5 per questa prima (ri)edizione Ilary Blasi, che ha rinunciato alla conduzione del Grande Fratello e reality show similari per approcciarsi a un ricordo della sua infanzia al fianco di Alvin.

Il nuovo show di Canale 5 porta in tv la quinta puntata giovedì 17 ottobre 2019, ore 21:25.

L’ambiziosa missione degli Eurogames, autentica novità del palinsesto 2019 di Mediaset, è quello di far rivivere lo spirito di competitività e rispetto tra nazioni tipico dei Giochi senza Frontiere, nati addirittura nell’epoca di Charles De Gaulle.

Anche questa sera saranno sei le squadre che punteranno alla vittoria finale, ognuna delle quali proveniente da sei nazioni diverse: in gara, rivedremo Italia, Germania, Grecia, Russia, Polonia e Spagna. Ogni settimana al programma partecipano giocatori diversi delle nazioni appena elencate e dovranno affrontare nove prove, tre fisse e sei variabili.

Ma quali sono le anticipazioni della quinta puntata di Eurogames, in onda giovedì 17 ottobre 2019? Vediamole insieme.

Eurogames 2019, le anticipazioni della quinta puntata

La puntata che va in onda questa sera 17 ottobre 2019 è la quinta di Eurogames e il tema della serata sarà “La Divina Commedia”.

La grande sfida tra le sei nazioni ha inizio e a supervisionare i giochi sono come sempre Alvin e Ilary Blasi, con l’appoggio di Jury Chechi, incaricato di supervisionare la regolarità dei giochi e i sei arbitri.

Quali sono le squadre che prendono parte al programma questa sera?

Per l’Italia avremo schierati in prima linea i concorrenti di Parma, per la Germania avremo Berlino, per la Grecia avremo Creta; la Polonia punta a Janów Lubelski, la Russia a Novosibirsk e la Spagna a Jaca.

Eurogames anticipazioni, i giochi e le sfide della quinta puntata | 17 ottobre 2019

Come sempre sono nove le sfide che i concorrenti devono superare anche nel corso di questa quarta puntata. Tre sono fissi, vale a dire il Fil Rouge (la cui classifica finale verrà rivelata soltanto prima del gioco finale), il Pallodromo (una palla trasparente all’interno della quale i concorrenti dovranno affrontare un percorso ad ostacoli) e il Muro dei Campioni, alto 13 metri, inclinato di 32 gradi e da scalare soltanto con l’aiuto delle proprie braccia.

Tra i giochi nuovi di questa puntata, secondo le anticipazioni di Eurogames, troviamo La Divina Commedia: Dante e Virgilio, traghettati da Caronte all’Inferno, attraverseranno il Purgatorio per raggiungere Beatrice per poi arrivare al Paradiso.

Vincerà chi riuscirà a costruire la propria nel minor tempo possibile. Le squadre, come per ogni gioco, anche per la Divina Commedia potranno decidere di giocare il jolly per raddoppiare il proprio punteggio.

Appuntamento dunque stasera 17 ottobre 2019 dalle 21.25 su Canale 5.

