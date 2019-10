Eurogames, le squadre della quinta puntata: chi sono e da dove vengono i concorrenti

Anche questa settimana va in onda Eurogames, il reboot di Giochi senza frontiere portato in prima serata su Canale 5 dalla passione di Ilary Blasi.

La celebre conduttrice Mediaset si è impegnata in prima persona per riportare in tv un programma che ha contraddistinto la sua infanzia e al suo fianco non poteva mancare Alvin.

In cosa consiste il programma? Sei squadre, rappresentate da sei nazioni diverse, partecipano a nove sfide con la speranza di poter arrivare primi in classifica e portare a casa la vittoria. Una giuria, capitanata dall’ex campione olimpionico Jury Chechi, si occuperà di valutare la performance delle squadre in gara.

Tutto quello che c’è da sapere su Eurogames 2019

Ma quali sono le squadre che partecipano alla quinta puntata di Eurogames? Vediamolo insieme.

Eurogames, le squadre della quinta puntata in onda il 10 ottobre 2019

Per questa quinta puntata di Eurogames, come al solito vedremo le sei nazioni schierate per vincere le nove sfide.

Per l’Italia avremo schierati in prima linea i concorrenti di Parma, per la Germania avremo Berlino, per la Grecia avremo Creta; la Polonia punta a Janów Lubelski, la Russia a Novosibirsk e la Spagna a Jaca.

Ancora una volta, poi, saranno nove i giochi a cui verranno sottoposti i concorrenti della quarta puntata di Eurogames: sei variabili e tre sempre fissi.

Eurogames squadre, i giochi della quinta puntata: arriva la Divina Commedia

Come sempre sono nove le sfide che i concorrenti devono superare anche nel corso di questa quarta puntata. Tre sono fissi, vale a dire il Fil Rouge (la cui classifica finale verrà rivelata soltanto prima del gioco finale), il Pallodromo (una palla trasparente all’interno della quale i concorrenti dovranno affrontare un percorso ad ostacoli) e il Muro dei Campioni, alto 13 metri, inclinato di 32 gradi e da scalare soltanto con l’aiuto delle proprie braccia.

La location di Eurogames 2019

Tra i giochi nuovi di questa puntata, secondo le anticipazioni di Eurogames, troviamo La Divina Commedia: Dante e Virgilio, traghettati da Caronte all’Inferno, attraverseranno il Purgatorio per raggiungere Beatrice per poi arrivare al Paradiso.

Vincerà chi riuscirà a costruire la propria nel minor tempo possibile. Le squadre, come per ogni gioco, anche per la Divina Commedia potranno decidere di giocare il jolly per raddoppiare il proprio punteggio.

Eurogames, classifica della quarta puntata: ecco chi ha vinto settimana scorsa

A vincere la scorsa settimana nella quarta puntata di Eurogames è stata la Germania con 75 punti, seguita dall’Italia al secondo posto e dalla Polonia al terzo.

Di seguito, la classifica al completo della scorsa settimana:

Germania 75 punti Italia 68 punti Polonia 58 punti Russia 53 punti Spagna 48 punti Grecia 27 punti

Il regolamento di Eurogames 2019

Eurogames va in onda giovedì 17 ottobre 2019 in prima serata, ore 21:25, su Canale 5.