Stasera in tv 20 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 20 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 20 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 20 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Una serata di stelle per il Bambino Gesù

Questa sera su Rai 1 va in onda la serata evento dedicata ai 150 anni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Tanti ospiti e celebrità legate proprio all’ospedale pediatrico, tanta musica e una raccolta fondi destinata al sostegno del progetto dell’Istituto dei tumori e dei trapianti.

Tutti gli ospiti di stasera

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Volevo fare la rockstar

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata della fiction Volevo fare la rockstar, con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston.

Valentina Santandrea, la blogger di Volevo fare la rockstar: l’intervista esclusiva a TPI

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, condotto come sempre da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Lo specialista

Su Rete 4 va in onda il film Lo specialista, con Sylvester Stallone, Sharon Stone, James Woods, Rod Steiger, del 1994.

Trama: May Munro è ossessionata dall’idea di vendicare la morte dei genitori. Morte causata, quando lei era piccola, dal clan dei Leon, una famiglia di malavitosi latinoamericani capeggiata da Joe, mandante dell’omicidio, e dal figlio Tomas. May riesce a convincere Ray Quick, ex agente della Cia specializzato in esplosivi, a rispolverare le sue qualità per darle una mano. I due portano a termine la vendetta e finiscono con l’amarsi. Solo Ned Trent, già collega di Ray e ora dalla parte dei Leon, si rivela un osso duro.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 20 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Oltre la soglia

Su Canale 5 va in onda la terza puntata di Oltre la soglia, la nuova fiction Mediaset con protagonista Gabriella Pession.

Trama: Un caso molto insolito per Tosca: Anna riferisce la cura esatta per una malattia psichiatrica che si attribuisce da sola. Spiega di essere in cura presso una clinica, ma nessuno ne ha denunciato la scomparsa. Da dove arriva? E cos’ha davvero? Intanto, la vita privata di Tosca si complica sempre di più, fra Di Muro che non vuole rinunciare a lei e un altro uomo che la sta cercando. Tutto lascia pensare ad un tentativo di suicidio, ma quando Tommaso, 16 anni, inizia a rifiutare il cibo e a ringhiare contro lo staff del reparto, Tosca coglie i segnali di una patologia molto particolare. Un evento imprevedibile potrebbe mettere in pericolo la vita del ragazzo e Tosca sarà costretta a chiedere l’aiuto di Di Muro.

La trama della puntata di stasera

GUIDA TV 20 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:30 – C.S.I. Miami

21:20 – Iron Man

Su Italia 1 questa sera c’è, in replica, il film Iron Man, del 2008, con Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges, Samuel L. Jackson, Leslie Bibb, Bill Smitrovich, Faran Tahir.

Trama: Tony Starks, magnate dell’industria bellica americana, viene rapito e costretto a costruire in una caverna un potentissimo missile prodotto dalla sua società. Tony inganna i suoi rapitori terroristi e costruisce una armatura meccanica che gli permette di scappare. Tornato alla guida della sua società decide indagare come mai aveva visto molte casse delle sue armi in mano ai terroristi.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 20 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Atlantide, con Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 20 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – X Factor 2019 – Quarto live

Su Tv8 questa sera va in onda la replica del quarto Live di X Factor 2019, andato in onda in prima tv giovedì scorso su Sky Uno.

Il riassunto del quarto Live di X Factor

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

20:30 – Il Cinemaniaco incontra Antonio Albanese

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Affairs of State – Intrighi di stato

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Affairs of State – Intrighi di stato, con David Corenswet, Thora Birch, Mimi Rogers, David James Elliott.

Trama: Thriller nel mondo della politica. Un ambizioso assistente alla campagna elettorale di un candidato alla presidenza degli Stati Uniti finisce in una spirale di corruzione e ricatti.

STASERA IN TV 20 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

19:45 – Platini, Il Re a nudo

20:30 – Pro Recco – Budapest (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda in diretta la partita di pallanuoto Pro Recco – Budapest.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily Ep. 24 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Padova

21:15 – Masterchef USA

Questa sera su Sky Uno arriva una nuova puntata di Masterchef USA.

