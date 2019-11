Iron Man, il film Marvel su Tony Stark: trama, cast, curiosità e streaming

“Io sono Iron Man”. Così era solito presentarsi Tony Stark nella sua (non così invincibile) armatura robotica. La trilogia Marvel dedicata a Tony Stark è partita nel 2008 con il primo film intitolato semplicemente Iron Man.

Il suo personaggio è tra i più amati dell’universo dedicato ai supereroi, unito su un fronte comune nella saga dei Vendicatori (Avengers): l’abbiamo visto combattere, tra alti e bassi, al fianco di Captain America, Thor, Vedova Nera, Occhio di Falco, Hulk, Captain Marvel e tanti altri supereroi introdotti nel corso degli anni.

Estrapolato dall’omonimo personaggio dei fumetti ideati da Stan Lee, Iron Man ha visto poi la realizzazione di altri due film (Iron Man 2, Iron Man 3) ed è stato candidato a due premi Oscar nel 2009 per la categoria di migliori effetti speciali e miglior montaggio sonoro.

Iron Man, la trama del primo film

Iron Man, conosciuto senza armatura come Tony Stark, subentra nel momento in cui il noto imprenditore miliardario subisce un grave incidente.

Direttore generale delle contestate Industrie Stark, fornitrici leader nel mondo delle armi del governo americano, Tony ha tutelato gli interessi americani in tutto il mondo per interi decenni conducendo uno stile di vita spensierato e da latin lover.

La sua vita cambia per sempre durante una visita in Afghanistan per dare una dimostrazione pratica all’esercito americano del suo nuovo missile, il Jericho. Purtroppo Tony Stark viene attaccato e preso in ostaggio da un gruppo di rivoltosi.

Come se non bastasse, viene ferito da una letale granata che si spezzetta e tante piccole schegge gli si conficcano attorno al cuore. Acciaccato e senza le necessarie cure mediche, Tony viene costretto a realizzare una potente arma distruttrice per Raza, il leader dei ribelli.

Tony non si lascia intimidire dalle minacce dei ribelli e, fingendo di lavorare al progetto, invece riesce a creare un’armatura che possa tenerlo in vita e che gli permetta di fuggire dal bunker.

Tornato a casa, Tony dovrà fare i conti con il suo passato ma al tempo stesso passa giorno e notte nel suo laboratorio intenzionato a sviluppare una nuova tecnologia per il suo cuore e la sua armatura. Ed è lì che nasce Iron Man. Grazie all’aiuto dell’assistente di vecchia data Pepper e del suo amico militare Rhodey, Tony verrà a conoscenza di un delicato complotto dalle implicazioni devastanti per il mondo intero e così, indossando la sua armatura, svolazza in cielo presentandosi come Iron Man.

Iron Man, il cast: attori e personaggi

Nel primo film di Iron Man vediamo come protagonista Robert Downey Jr, che interpreta il megalomane Tony Stark, un uomo complesso che si lascia tormentare dai propri pensieri, imprigionato nella sua stessa testa, ma anche molto ambizioso e intelligente.

Al suo fianco vediamo il suo inseparabile braccio destro, la signorina Pepper Potts, interpretata da Gwyneth Paltrow. Pepper è una donna sveglia, compassionevole che riesce a tener testa agli sprint sbarazzini del signor Stark e finisce irrimediabilmente per innamorarsene.

Nel cast di Iron Man vediamo anche Jeff Bridges che interpreta Iron Monger, Terrence Howard che interpreta il Colonnello James Rhodes, Leslie Bibb che interpreta Christine Everhart e Shaun Toub che interpreta Ho Yinsen.

E infine vediamo anche Faran Tahir che interpreta Raza, Clark Gregg che torna anche qui a interpretare l’agente dello SHIELD Phil Coulson e Jon Favreau che interpreta Harold Hogan.

Iron Man, le curiosità del primo film

Esistono tante curiosità sull’universo Marvel, ma quali sono quelle relative a Tony Stark in Iron Man?

Ad esempio, sapevate che verrà realizzata una serie animata dedicata a questo fortissimo e robotico supereroe? E che a doppiarlo sarà sempre Robert Downey Jr? La serie s’intitola What If… e il suo scopo è immaginare cosa sarebbe successo se alcuni importanti eventi dell’UCM fossero avvenuti in maniera diversa.

Ma sapevate che prima di scegliere Robert Downey Jr erano stati fatti tantissimi casting? In tanti si erano fatti avanti, tra cui Nicolas Cage, Tom Cruise, persino Hugh Jackman. Ma, quando la regia è stata affidata a Jon Favreau, la lista si restringe a tre nomi: fatti fuori anche Clive Owen e Sam Rockwell, primeggia Robert Downey Jr.

Sapevate che molte delle battute più divertenti del primo film non erano state concordate nel copione definitivo? Viva l’improvvisazione di Robert Downey Jr.

Oppure sapevate che l’attore è uno dei supereroi più anziani della Marvel? È diventato Iron Man a 43 anni.

Iron Man, dove vedere in tv e in streaming

