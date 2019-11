Oltre la soglia, trama terza puntata del 20 novembre: cosa succede

Torna stasera, 20 novembre 2019, Oltre la soglia, nuova serie tv di Canale 5 che vede come protagonista Gabriella Pession e che è ormai giunta alla sua terza puntata. Si tratta di un medical drama dall’avvincente trama che va in onda ogni mercoledì in prima serata. Sei puntate che raccontano le vicende di Tosca Navarro, primario di un reparto all’avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici.

La donna, pur essendo bravissima nel suo campo, ha un grande segreto. In passato, infatti, ha avuto una diagnosi di schizofrenia e ancora oggi tiene a bada la malattia solo grazie ai farmaci, all’autocontrollo e alla psicoterapia. Per questo è la numero uno nel capire i suoi pazienti, ma al tempo stesso il lavoro fa spesso riaffiorare i demoni dei disagi psichici.

Ma cosa succederà nella terza puntata di Oltre la soglia? Vediamo insieme la trama e le anticipazioni.

Oltre la soglia, la trama della terza puntata

Tosca avrà a che fare con un mistero in questa terza puntata. Dal nulla infatti spunta una giovane, Anna, la quale dice di essere in cura per una malattia psichiatrica, anche se su di lei non si riescono a reperire informazioni: né sulla sua scomparsa, né sulla terapia che sta seguendo o su chi gliela abbia prescritta. La ragazza, però sembra essere perfettamente al corrente dei disturbi di cui soffre.

Nel frattempo, nonostante il litigio Tosca e Di Muro si trovano ad essere sempre più vicini. La psichiatra sembra aver abbassato le sue note difese, ma il PM non è l’unico ad essere sulle sue tracce. Giancarlo si troverà a dover aiutare Tosca quando Tommaso, sedicenne affetto da una patologia importante, potrebbe mettere a rischio la sua stessa vita a causa dei molteplici tentativi di suicidio. Il PM, intanto, proseguirà le sue indagini sulla vita della psichiatra: il suo segreto verrà svelato?

Tutti i fan della serie di Canale 5 ritroveranno nel cast, oltre a Gabriella Pession, gli altri attori e personaggi più amati, come Paolo Briguglia, Alessandro Tedeschi, Nina Torresi, Camilla Ferranti e con la partecipazione di Giorgio Marchesi.

L’appuntamento con la terza puntata di Oltre la soglia è per stasera, mercoledì 20 novembre 2019, alle 21.20 su Canale 5.

