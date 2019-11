X Factor 2019, gli eliminati del quarto Live di ieri sera: cosa è successo | Riassunto

Ieri, giovedì 14 novembre, è andato in onda il quarto Live di X Factor 2019, il popolare talent di Sky Uno, giunto alla sua tredicesima edizione: una puntata ricca di colpi di scena, con le esibizioni dei concorrenti suddivise nelle solite due manche, due ospiti incredibili (una delle quali sotto forma di ologramma) e gli eliminati finali.

Ecco tutto quello che è successo nella puntata di ieri di X Factor.

Tutto quello che c’è da sapere sui Live Show di X Factor 2019

X Factor 2019 eliminati: il riassunto del quarto Live | Prima Manche

In apertura di puntata c’è stato subito spazio per la prima ospite del quarto Live: stiamo parlando di Gianna Nannini, che proprio oggi ha lanciato il suo nuovo album “La differenza”. La particolarità dell’esibizione della rocker è stata che non si trovava sul palco dell’X Factor Dome, bensì a Berlino. Sul palco è stato proiettato l’ologramma della Nannini, che si è esibita con il singolo “La differenza” e con “Ragazzo dell’Europa”, insieme ai concorrenti.

Subito dopo è iniziata la gara vera e propria con la prima manche. I primi quattro concorrenti a esibirsi sono stati Davide Rossi con “Don’t stop me now” dei Queen, Giordana Petralia con “Highest In The Room” di Travis Scott, i Sierra con “Snow” dei Red Hot Chili Peppers e Nicola Cavallaro con “90 min” di Salmo.

Tutti i concorrenti dei Live Show di X Factor 2019

La prima fase è stata caratterizzata soprattutto da un nuovo litigio tra Mara Maionchi e Malika Ayane a proposito dell’esibizione di Nicola. Malika, infatti, ha criticato la scelta di interpretare un brano di Salmo, un artista che personalizza moltissimo i suoi testi, che risultano quindi poco adatti ad altri cantanti. “E allora i Queen? (riferendosi all’esibizione di Davide, ndr) Ma che ca**o dici?”, è stata la risposta nervosa di Mara. Ma Malika ha tenuto botta: “Non si canta Salmo se non sei Salmo”.

Alla fine della prima manche, poco prima della chiusura del televoto, c’è stato spazio alla seconda ospite della serata, la cantante britannica Mabel. L’artista ha cantato la sua “Don’t call me up”. Poi, il verdetto del televoto: Giordana a rischio eliminazione, Davide, Nicola e i Sierra qualificati ai prossimi Live.

X Factor 2019, Achille Lauro e Pilar Fogliati alla conduzione dell’Extra Factor

X Factor 2019 eliminati: cosa è successo ieri sera | Seconda Manche

La seconda manche, invece, ha visto esibirsi gli altri concorrenti rimasti in gara. I Booda con “Milf money” di Fergie, Eugenio Campagna/Comete con “Delicate” di Damien Rice, i Seawards con il loro inedito “Feel” e Sofia Tornambene con “Papaoutai” di Stromae.

Sfera Ebbasta si è detto letteralmente entusiasta dell’esibizione dei Booda: “Avete spaccato”, è il suo giudizio, che ha trovato d’accordo anche gli altri giudici. Anche Sofia si è guadagnata gli applausi grazie a un’incredibile esibizione in francese. Molte, invece, le critiche per i Seawards, gli unici a portare già al quarto Live un inedito: “Avrei aspettato”, ha detto loro Samuel Romano.

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 15 novembre 2019 | Trono classico o over? Adrian, gli ascolti tv della seconda puntata dello show di Celentano su Canale 5 Ascolti tv giovedì 14 novembre 2019: vince Un Passo dal cielo, che chiude la stagione col botto

Anche il televoto si è mostrato d’accordo con i giudici. Ad andare a rischio eliminazione sono stati proprio i Seawards, mentre i Booda, Comete e Sofia hanno strappato il pass per il quinto Live.

X Factor 2019 eliminati: cosa è successo ieri sera | Ultimo scontro

C’è stato dunque lo spareggio tra Giordana Petralia e i Seawards, che si sono esibiti nuovamente con i loro principali cavalli di battaglia per convincere i giudici a farli andare avanti nel programma.

Dopo, le scelte finali: Sfera Ebbasta, Mara Maionchi e Malika Ayane scelgono di eliminare i Seawards, con il solo Samuel a votare per Giordana. Dunque, i Seawards sono stati gli eliminati del quarto Live di X Factor 2019.

Per tutti gli altri concorrenti rimasti, l’appuntamento è al prossimo Live, quello di giovedì 21 settembre, sempre su Sky Uno. Che sarà importantissimo perché arriveranno finalmente gli inediti. Dalla prossima settimana, dunque, si fa sul serio: con l’ingresso dei concorrenti nel mondo della discografia italiana.