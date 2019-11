Mabel: chi è la cantante di Don’t Call Me Up ospite al quarto Live di X Factor

Salirà sul palco dell’X Factor Dome di Monza come ospite del quarto Live di X Factor 13: si tratta di Mabel, cantante britannica e nuova rivelazione della musica internazionale, visto lo strepitoso successo avuto finora. I suoi singoli, Mad Love e Don’t Call Me Up, vantano infatti più di 400 milioni di stream su Spotify e più di 150 milioni di views su Youtube; Don’t Call Me Up, in particolare, è stata nominata nella categoria “British Breakthrough Act” dei Brit Awards, nell’ambito delle nuove proposte dei premi inglesi nel campo della musica.

Ma chi è Mabel? Come è arrivata al successo? Vediamo qualche informazione sulla giovane star d’oltremanica.

Mabel, figlia d’arte con la musica nel sangue

Nata a Malaga ma cresciuta a Londra, Mabel è una giovanissima 23enne, nata il 19 febbraio 1996. La passione per la musica per lei è un fatto di sangue e, in un certo senso, il suo successo era già scritto nel suo destino: l’artista britannica è infatti figlia della cantante svedese Neneh Cherry e del produttore discografico Cameron McVey.

Il suo debutto risale al 2017, quando il mixtape Ivy To Roses è riuscito a catturare l’attenzione del mercato musicale e a condurla come opening act nella leg europea del tour solista di Harry Styles. Ma il vero successo, come anticipato, è arrivato con i singoli Mad Love e Don’t Call Me Up, che hanno fatto ottenere a Mabel più di 400 milioni di stream su Spotify e più di 150 milioni di views su Youtube.

Se a soli 23 anni ha già venduto oltre 3,5 milioni di singoli nel Regno Unito e superato il miliardo di stream in tutto il mondo, quello che c’è da aspettarsi è una carriera lunga e ricca di successi.

Il suo album di debutto, “High Expecations”, è disponibile dal 2 agosto 2019 e contiene, oltre a Don’t Call Me Up e Mad Love, i singoli Bad Behaviour, OK e il brano che dà il titolo al disco. La cantante in “High Expectations” affronta temi importanti come l’amore giovanile, il dolore, le sfide delle relazioni nell’era digitale e l’identità razziale e sessuale. Oltre che per esibirsi ad X Factor 13 nel corso della puntata di giovedì 14 novembre 2019, Mabel sarà in Italia per il suo “High Expectations Tour” il 24 febbraio 2020 ai Magazzini Generali di Milano.