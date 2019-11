X Factor 13, arriva il quarto Live: anticipazioni e ospiti della nuova puntata

X Factor anticipazioni – Questa sera, giovedì 14 novembre, su Sky Uno alle 21.15 tornano i Live di X Factor 13 con una nuova e imperdibile puntata, come sempre condotta da Alessandro Cattelan. Imperdibile per una ragione in particolare: chi, tra gli otto cantanti rimasti in gara, riuscirà a conquistare sia i giudici che il pubblico e a non essere eliminato, giovedì prossimo – 21 novembre – potrà presentare il proprio brano inedito ed entrare ufficialmente nel mercato discografico italiano.

La scorsa settimana c’è stata una doppia eliminazione, la quale ha portato all’uscita di scena del concorrente degli Under Uomini di Malika Ayane, Lorenzo Rinaldi, e di Marco Saltari, artista della categoria guidata da Mara Maionchi, gli Over. Il giudice per ora in vantaggio sugli altri, visto che ha a disposizione la sua squadra ancora al completo, è Samuel Romano, alla guida dei Gruppi, mentre a Sfera Ebbasta sono rimaste in gara due concorrenti – Giordana Petralia e Sofia Tornambene -, altrettanti alla Maionchi – Eugenio Campagna e Nicola Cavallaro – e a Malika solamente uno, Davide Rossi.

Ma come si svolgerà questa quarta puntata di X Factor? Quali brani sono stati assegnati ai concorrenti da parte dei giudici? Vediamo qui di seguito tutte le anticipazioni.

X Factor anticipazioni: assegnazioni e ospiti del quarto live

Stavolta, per questa puntata che anticipa il Live di presentazione degli inediti dei concorrenti, Mara Maionchi ha deciso di assegnare a Eugenio Campagna (Comete) un brano di Damien Rice, Delicate, mentre Nicola Cavallaro si esibirà con un famoso ed esplosivo successo del rapper Salmo, 90 minuti. Don’t Stop Me Now, brano dei Queen entrato nella storia della musica, sarà invece cantato da Davide Rossi degli Under Uomini di Malika, mentre per quanto riguarda le assegnazioni delle Under Donne, Sfera ha deciso di far esibire Sofia Tornambene con Papaoutai di Stromae e Giordana Petralia con Highest In The Room di Travis Scott.

Le assegnazioni del quarto Live di X Factor

Per quanto riguarda i Gruppi di Samuel, infine, ecco le assegnazioni: Snow dei Red Hot Chili Peppers per i Sierra, M.I.L.F. di Fergie per i Booda, mentre i Seawards presenteranno il loro inedito Feel.

Tra una performance e l’altra, come sempre, saliranno sul palco presentati da Cattelan due ospiti: si tratta di Gianna Nannini e Mabel. La prima, celebre rocker italiana, non ha certo bisogno di presentazioni: vincitrice del Premio Tenco 2019, la Nannini torna a X Factor alla vigilia dell’uscita del suo ultimo disco, La differenza, realizzato nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, nel Tennessee. Il secondo ospite, sempre un’artista donna, è Mabel: la giovane 23enne è una delle nuove promesse della musica internazionale e ha conquistato le classifiche di mezzo mondo, collezionando successi in tre continenti: Europa, America e Asia. Farà ascoltare il suo singolo, Don’t Call Me Up, al pubblico dell’X Factor Dome e, con già oltre 3,5 milioni di singoli venduti nel Regno Unito, ha superato il miliardo di stream in tutto il mondo, a affermandosi come una delle voci più “sincere” del Regno Unito. I suoi brani, infatti, affrontano temi importanti come quelli sull’identità sessuale, razziale o personale e sull’amore giovanile.

