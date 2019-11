X Factor assegnazioni: quali brani canteranno gli artisti al quarto Live?

X Factor assegnazioni – Questa sera, giovedì 14 novembre 2019, va in onda in prima serata su Sky Uno, a partire dalle 21.15, il quarto Live di X Factor 2019. Dopo la puntata scorsa in cui abbiamo assistito a ben due eliminazioni, il talent torna stasera con nuove esibizioni e momenti di grande spettacolo.

Per i concorrenti rimasti in gara, la concorrenza è sempre più accesa. Nel corso del terzo Live hanno lasciato definitivamente la trasmissione Marco Saltari e Lorenzo Rinaldi. Anche tra i giudici la competizione inizia a farsi sentire, per cui ci si attende una puntata davvero esplosiva.

I concorrenti dei Live di X Factor 2019

Malika Ayane, una delle new entry di questa edizione, è rimasta con un solo concorrente. In vantaggio al momento c’è invece Samuel Romano, il leader dei Subsonica, ancora con la squadra al completo. A Sfera Ebbasta e Mara Maionchi, invece, sono rimasti due concorrenti.

Come di consueto, non mancheranno i grandi ospiti a X Factor 2019: sul palco del quarto Live di X Factor 2019 ci saranno infatti la rocker Gianna Nannini e Mabel, una delle giovani promesse della musica internazionale che ha conquistato le classifiche di mezzo mondo. L’artista farà ascoltare il suo singolo, Don’t Call Me Up.

Chi è Mabel, la cantante britannica di Don’t Call Me Up

Alla conduzione come sempre Alessandro Cattelan. Si tratta di una puntata molto importante, perché è l’ultima prima di quella dedicata agli inediti, uno degli obiettivi principali per i cantanti che arrivano ai Live di X Factor.

Ecco allora le assegnazioni di X Factor 2019 che i giudici hanno fatto per i loro concorrenti, e che ascolteremo nel corso del quarto Live, in diretta oggi 14 novembre 2019 dalle 21.15 su Sky Uno.

X Factor 2019, le assegnazioni del quarto Live

Ecco i brani scelti da Samuel per la propria categoria, i Gruppi. I Sierra, band rivelazione di questa edizione, canteranno Snow dei Red Hot Chili Peppers, M.I.L.F. di Fergie per i Booda, mentre i Seawards presenteranno il loro inedito Feel.

Passiamo agli Over capitanati da Mara Maionichi e alle sue assegnazioni. La veterana di X Factor ha deciso di affidare a Eugenio Campagna (Comete) un brano di Damien Rice, Delicate, mentre Nicola Cavallaro si esibirà con un famoso ed esplosivo successo del rapper Salmo, 90 minuti.

Malika è rimasta con un solo concorrente per quanto riguarda gli Under Uomini: Davide Rossi canterà Don’t Stop Me Now dei Queen. Infine le assegnazioni di Sfera Ebbasta per le Under Donna: Sofia Tornambene si esibirà con Papaoutai di Stromae e Giordana Petralia con Highest In The Room di Travis Scott.

Il quarto Live Show di X Factor 13 va in onda stasera, 14 novembre, alle 21.15 su Sky Uno.