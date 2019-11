Lo specialista: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Rete 4

Stasera, mercoledì 20 novembre 2019, su Rete 4 va in onda il film Lo specialista: si tratta di una pellicola d’azione uscita al cinema nel 1994, con la regia di Luis Llosa.

Lo specialista vanta un cast di tutto rispetto, arricchito dalla presenza di Sylvester Stallone e Sharon Stone. Per gli amanti dei film d’azione, dunque, è un appuntamento da non perdere. Anche se la critica ci è andata giù pesante con Lo specialista, definendolo un film troppo stereotipato e con una regia rivedibile.

In attesa della messa in onda, prevista per le 21:20 su Rete 4, diamo un’occhiata a tutto quello che c’è da sapere sul film Lo specialista: dalla trama al cast completo, dal trailer alle informazioni su dove vederlo anche in streaming.

Lo specialista, la trama del film

La protagonista May Munro è una donna letteralmente ossessionata dall’idea di vendicare la morte dei genitori, uccisi – quando lei era ancora una bambina – dal clan dei Leon, una famiglia di malavitosi latinoamericani. A capo dei Leon c’è Joe, che fu anche il mandante dell’omicidio dei genitori di May. Accanto a Joe, a gestire gli affari della famiglia c’è anche il filgio Tomas.

Decisa a trovare i colpevoli dell’omicidio dei suoi, May riesce a convincere Ray Quick, ex agente della Cia specializzato in esplosivi, a darle una mano. Riuscirà May a trovare la sua vendetta? E Ray avrà il coraggio di andare contro Ned Trent, sua ex collega passata adesso dalla parte dei Leon? In un turbine di avventure al limite, tra May e Ray finirà anche per scoppiare la passione.

Lo specialista, il cast completo

Come già anticipato, il cast de Lo specialista vanta la presenza di Sylvester Stallone e Sharon Stone. Ma non sono soltanto loro gli attori che hanno preso parte alle riprese. Ecco dunque il cast completo, con accanto al nome di ogni interprete anche quello del suo personaggio all’interno della pellicola:

Sylvester Stallone: Ray Quick

Sharon Stone: May Munro

James Woods: Ned Trent

Rod Steiger: Joe Leon

Eric Roberts: Thomas Leon

Mario Ernesto Sánchez: Charlie

Sergio Doré Jr.: Strongarm

Chase Randolph: padre di May

Jeana Bell: madre di May

Brittany Paige Bouck: May da bambina

Lo specialista, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Rete 4 (in inglese, con i sottotitoli in italiano):

Lo specialista, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere il film Lo specialista in tv? L’appuntamento è stasera, mercoledì 20 novembre 2019, su Rete 4 alle 21:25. Trovate il canale al tasto 4 del telecomando del vostro digitale terrestre. La pellicola è disponibile anche in HD, al canale 504. Inoltre, tutti i possessori di un decoder Sky possono seguire il film al tasto 104 della pay-tv.

Ma non è tutto, perché Lo specialista è disponibile anche in streaming. Per poterlo vedere su pc, smartphone e tablet, infatti, sarà sufficiente collegarsi sulla piattaforma Mediaset Play, che permette lo streaming in diretta e on demand di tutti i programmi in onda sui canali Mediaset. Per usufruire della piattaforma, bisogna registrarsi (gratuitamente) con una mail o con un account social.

Come vedere Rete 4 in streaming