Volevo fare la rockstar, le anticipazioni della quarta puntata del 20 novembre su Rai 2

Volevo fare la rockstar è una fiction in onda su Rai 2 che trae spunto dalla storia vera di Valentina Santandrea: l’autrice, intervistata da TPI, ha raccontato i retroscena che l’hanno poi portata sui piccoli schermi di Viale Mazzini, specificando che – come gran parte delle cose – la storia che vediamo in tv è sicuramente romanzata.

La fiction vede come protagonista Valentina Bellè nei panni di Olivia, una giovane ragazza madre che si riscopre incinta di due gemelle e che conversa comunque un grande sogno nel cassetto: quella di fare la rockstar.

La trama di Volevo fare la rockstar

Per crescere le sue bambine, Olivia ha dovuto mettere in pausa la sua vita ma il sogno non è mai morto e cerca in tutti i modi di riscattarsi.

La quarta puntata di Volevo fare la rockstar corrisponde agli episodi sette e otto. Di seguito, la trama e le anticipazioni della puntata in onda il 20 novembre 2019.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction Volevo fare la rockstar

Volevo fare la rockstar, la trama della quarta puntata

La quarta puntata di Volevo fare la rockstar, in onda mercoledì 20 novembre 2019, ci riporta da Olivia che tenta in tutti i modi di coltivare la sua relazione con Cesare.

Nel primo episodio, Eros sembra essersi affezionato senza se e senza ma a Martina, il suo è un interesse genuino. E così, mentre mamma e zio sono completamente persi nel tunnel dell’amore, le bambine invece cercano di affrontare la loro vita. Emma, ad esempio, ha deciso di coltivare maggiormente il suo rapporto con la signora Nice, con la quale avverte una forte affinità; Viola invece scopre un segreto su sua madre.

La routine e l’ebrezza della novità vengono presto messe in ginocchio da un drastico cambiamento che colpirà Olivia.

Il cast completo della serie Volevo fare la rockstar

Potrebbero interessarti Una serata di stelle per il Bambino Gesù, tutti gli ospiti della serata benefica di Rai 1 Una serata di stelle per il Bambino Gesù: su Rai 1 l’evento benefico condotto da Amadeus Lo specialista: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Rete 4

Nel secondo episodio di Volevo fare la rockstar, vediamo il supermercato di Francesco affrontare una profonda crisi. Olivia ha un’idea per risollevarlo, così i due collaborano e iniziano un road trip alla ricerca di prodotti locali, un’avventura che riserverà loro delle grandi sorprese.

Eros e Martina decidono di vivere un’avventura passionale in Slovenia, mentre tra le gemelle qualcosa inizia a cambiare: Viola vuole indagare sul passato per scoprire la vera identità del padre, mentre Emma è interessata sempre più all’amicizia con Nice.

Appuntamento dunque su Rai 2 con la serie Volevo fare la rockstar stasera, mercoledì 20 novembre 2019 in prima serata dalle 21.20.