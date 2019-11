Una serata di stelle per il Bambino Gesù, gli ospiti della serata benefica | Rai 1

Tantissimi ospiti, provenienti dal mondo della musica ma anche da quello dello spettacolo e dello sport, per un evento benefico senza precedenti: stasera, mercoledì 20 novembre 2019, in prima serata e in diretta su Rai 1 va in onda Una serata di stelle per il Bambino Gesù, condotto da Amadeus.

Il celebre ospedale pediatrico di Roma – un’eccellenza in tutta Italia e nel mondo, con tantissimi piccoli pazienti provenienti da tantissimi Paesi diversi – festeggia infatti i suoi primi 150 anni: era il 1989 quando, per volere della famiglia Salviati, nacque il Bambino Gesù, con l’intento di dare maggiori attenzioni ai pazienti più piccoli, fino ad allora costretti a essere ricoverati negli altri nosocomi insieme agli adulti.

Tutto quello che c’è da sapere sulla serata benefica di Rai 1

Nella prima serata di Rai 1, in diretta dall’aula Paolo VI della Città del Vaticano, ci sarà dunque una grande festa. Abbinata a una raccolta benefica per finanziare una delle più interessanti attività dell’ospedale, cioè l’Istituto dei tumori e dei trapianti.

In attesa di goderci lo spettacolo di musica e non solo (nel corso della serata saranno raccontate le commoventi storie di tanti pazienti che, proprio grazie alle cure del Bambino Gesù, hanno superato la loro battaglia con la malattia), vediamo insieme chi saranno gli ospiti di Una serata di stelle per il Bambino Gesù. Senza dimenticarci che è possibile dare il proprio contributo alla ricerca donando 2 euro via SMS o 5 o 10 euro da rete fissa al numero solidale 45535.

Una serata di stelle per il Bambino Gesù, i cantanti ospiti

Nel corso della serata su Rai 1 ci sarà grande spazio per la musica. Per questo motivo, la maggior parte degli ospiti dell’evento condotto da Amadeus saranno grandi cantanti italiani: artisti seguiti da migliaia di fan ai concerti e milioni di appassionati sui social network.

Il parterre di cantanti ospiti di Una serata di stelle per il Bambino Gesù è composto dai seguenti artisti:

Francesco Renga

Alessandra Amoroso

Mahmood

Fabio Rovazzi

J-Ax

Benji & Fede

Elodie

The Kolors

Irama

Noemi

Una serata di stelle per il Bambino Gesù, gli attori e gli sportivi ospiti

Ma non ci sarà spazio soltanto per la musica. Nel corso della serata saliranno infatti sul palco anche diversi esponenti del mondo del cinema e dello sport. Tra questi, una delegazione della Nazionale italiana di calcio, guidata dal CT Roberto Mancini e dai calciatori Alessandro Florenzi e Ciro Immobile.

Ecco gli altri ospiti della serata di Rai 1:

Giovanni Allevi

Renzo Arbore

Ficarra e Picone

Massimo Ghini

Roberto Mancini

Alessandro Florenzi

Ciro Immobile

Javier Zanetti

Sarà presente sul palco anche tutta la comunità del polo ospedaliero e alcuni dei protagonisti delle storie narrate nel corso della serata, per dare un messaggio d’amore e di speranza nel futuro.

L’appuntamento con Una serata di stelle per il Bambino Gesù è per stasera, mercoledì 20 novembre 2019, a partire dalle 21:25 su Rai 1.

Come vedere in streaming la serata benefica