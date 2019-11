Stasera in tv 19 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 19 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 19 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 19 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Adriano Olivetti – La forza di un sogno

Questa sera su Rai 1 va in onda la prima puntata della miniserie Adriano Olivetti – La forza di un sogno, con Luca Zingaretti.

Trama: La vita del celebre imprenditore italiano, scomparso durante un viaggio in treno in Svizzera. Da lì, si ripercorre la sua storia, da quando è entrato in fabbrica fino alla realizzazione del primo calcolatore elettronico a transistor.

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Il Collegio

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata de Il Collegio, il docu-reality in cui 20 ragazzi simulano di essere alunni di un rigido collegio del 1968.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Cartabianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano.

STASERA IN TV 19 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Il Volo – 10 anni insieme

Su Canale 5 va in onda uno speciale per festeggiare i primi dieci anni di carriera de Il Volo, il trio di cantanti (due tenori e un baritono) composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Stasera andrà in onda il concerto che Il Volo ha tenuto quest’estate a Matera, con una serie di contributi inediti.

La scaletta del concerto di stasera

Il Volo ieri e oggi: come sono cambiati i tre cantanti in dieci anni

GUIDA TV 19 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:30 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata de Le Iene Show, con tanti servizi e divertimento assicurato.

PROGRAMMI TV 19 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è in programmazione un nuovo episodio di DiMartedì, il programma di approfondimento sui principali fatti di attualità condotto come sempre da Giovanni Floris.

PROGRAMMI TV 19 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – 007 – La morte può attendere

Su Tv8 questa sera va in onda il film 007 – La morte può attendere, del 2002, con Pierce Brosnan, Halle Berry, Rick Yune, Toby Stephens, Rosamund Pike.

Potrebbero interessarti Stasera in tv lunedì 18 novembre 2019, programmi e film: Italia-Armenia, Live – Non è la d’Urso Stasera in tv domenica 17 novembre 2019, programmi e film: Pezzi unici, Che Tempo Che Fa, Monteperdido, Le Iene Show Stasera in tv sabato 16 novembre, programmi e film: Una storia da cantare – Fabrizio De Andrè, Tu sì que vales

Trama: James Bond è a capo di un’operazione segreta nella Corea del Nord, compromessa (con esiti drammatici) da un’ignota “talpa”. Catturato e trasportato in una prigione militare, 007 viene però improvvisamente scarcerato: tutti pensano che, sotto tortura, abbia rivelato i nomi di agenti in incognito, il che provoca la sospensione della sua “licenza di uccidere”. Per riabilitarsi, Bond dovrà rintracciare chi ha tradito.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:15 – An Acceptable Loss – Decisione estrema

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Due cuori e una provetta

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Due cuori e una provetta, con Jennifer Aniston, Jason Bateman, Patrick Wilson, Juliette Lewis, Jeff Goldblum, Caroline Dhavernas, Scott Elrod, Bryce Robinson.

Trama: Wally e Kassie sono due migliori amici newyorkesi quarantenni. Un giorno Kassie, stanca di attendere la storia giusta che non arriva mai, decide di fare un figlio da sola e crescerlo fuori città. Sceglie quindi come donatore Ronald, tutto fisico, sorrisi e disponibilità, e Wally, che è tutto nevrosi, ipocondria e insofferenze, si scopre improvvisamente gelosissimo. Durante il party per l’inseminazione, ubriaco fradicio, scambia il suo seme con quello di Ronald, poi perde coscienza e dimentica tutto. Quando, però, 7 anni dopo, la donna torna a New York con il piccolo nevrotico e ipocondriaco Sebastian, Wally non può che constatare che si trova di fronte a un suo piccolo clone. Comincia così a ricordare.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 19 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

18:30 – WWE Domestic Raw

21:00 – NBA: LA Clippers – Oklahoma

Su Sky Sport Uno stasera va in onda la partita di NBA tra Los Angeles Clippers e Oklahoma.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily Ep. 23 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Penisola sorrentina

21:15 – Antonino Chef Academy

Questa sera su Sky Uno arriva un nuovo episodio del nuovo programma di Cannavacciuolo, Antonino Chef Academy.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI