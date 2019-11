Il Volo ieri e oggi: come erano e come sono cambiati i tre cantanti | FOTO

Il Volo ieri e oggi: come erano da piccoli e come sono cambiati i tre cantanti | FOTO

I tre cantanti de Il Volo festeggiano 10 anni di carriera insieme e per Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone il confronto tra ieri e oggi è davvero incredibile.

Del resto, erano soltanto dei bambini quando fecero la loro prima apparizione televisiva: era il 2009 e i tre ragazzi, singolarmente, si iscrissero al talent show di Rai 1 “Ti lascio una canzone”, condotto da Antonella Clerici. Ignazio Boschetto e Piero Barone, due tenori, e Gianluca Ginoble, un baritono, neanche si conoscevano. Fu Roberto Cenci, autore e regista del programma, a proporre loro di cantare insieme, formando un trio che dieci anni dopo è uno dei gruppi italiani più conosciuti in tutto il mondo.

Da “Ti lascio una canzone” alla vittoria a Sanremo: la carriera dei tre cantanti de Il Volo

In questi anni, i tre cantanti de Il Volo sono cambiati tantissimo. Sia a livello fisico che caratteriale. La voce, invece, era un portento ed è rimasta tale: i tre ragazzi hanno all’attivo sei album in studio, concerti e tour in tutto il mondo, un Festival di Sanremo vinto nel 2015, l’onore e il privilegio di cantare per Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù di Panama e duetti con artisti di tutto il mondo, da Barbra Streisand a Placido Domingo.

Stasera – martedì 19 novembre 2019 – Canale 5 li festeggerà in prima serata con la serata evento Il Volo – 10 anni insieme. E ancora una volta, tutto il pubblico si potrà rendere conto di come siano cambiati i tre ragazzi de Il Volo rispetto a quando erano piccoli.

Il Volo ieri e oggi: il confronto in foto

Nel 2009, quando il pubblico di Rai 1 vide quei tre ragazzini, nessuno poteva immaginare la svolta che quel programma avrebbe dato alla loro carriera. All’epoca, Piero aveva 16 anni, Ignazio e Gianluca appena 14.

Piero Barone, infatti, è nato a Naro – in provincia di Agrigento – il 24 giugno 1993; Gianluca Ginoble a Roseto degli Abruzzi l’11 febbraio 1995 e Ignazio Boschetto a Bologna il 4 ottobre 1994. Vennero soprannominati “I tre tenorini”.

Come si vede dalla foto, tutti e tre erano molto diversi. Piero Barone, il primo a sinistra nell’immagine, portava degli occhiali molto vistosi, portava un taglio di capelli molto particolare e aveva qualche chilo in più. Si nota inoltre che, a differenza di oggi, non portava la barba.

Gianluca Ginoble, il secondo da sinistra nella foto, aveva un’espressione molto diversa da quella di oggi, quando viene considerato ormai un sex symbol. Anche lui ha fatto crescere la barba e ha lavorato sul fisico.

Se si parla però di lavoro sul proprio fisico, non si può non parlare del terzo cantante del gruppo, Ignazio Boschetto. È lui, sicuramente, il ragazzo che più degli altri ha subito una trasformazione più palese. È dimagrito moltissimo, si è allungato e ha cambiato capigliatura.

Potrebbero interessarti La casa di carta, arriva uno spin-off dedicato a un personaggio amatissimo DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 19 novembre 2019 su La7 Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 19 novembre su Rai 3

Da una rapida occhiata, dunque, tutti e tre sono cambiati pesantemente nel corso degli anni. Merito anche di una carriera che li ha resi celebri in tutto il mondo. E con la fama, si sa, diventa di vitale importanza anche l’aspetto esteriore. Ma oggi i tre ragazzi de Il Volo non hanno più nulla da invidiare a nessuno anche da questo punto di vista.

La scaletta completa del concerto di stasera su Canale 5