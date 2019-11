Il Volo – 10 anni insieme, la scaletta del concerto di stasera su Canale 5

Stasera, martedì 19 novembre 2019, in prima serata su Canale 5 va in onda una serata evento dal titolo Il Volo – 10 anni insieme: come è facile intuire, si tratta di un programma che celebra i primi dieci anni di carriera dei tre cantanti, con un concerto arricchito da una scaletta con i più grandi successi de Il Volo.

Dal 2009 al 2019 ne è passata di acqua sotto ai ponti: allora Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone erano tre ragazzini alle prime armi e alle prese con un talent show, “Ti lascio una canzone”, al quale si erano presentati come solisti. Poi, la grande intuizione di Roberto Cenci: farli cantare insieme, un baritono e due tenori, e formare un trio di voci incredibili.

Nacque allora il fenomeno musicale de Il Volo: in dieci anni, i tre hanno portato avanti una carriera straordinaria. Sei album in studio, concerti e tour in tutto il mondo, un Festival di Sanremo vinto nel 2015, l’onore e il privilegio di cantare per Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù di Panama e duetti con artisti di tutto il mondo, da Barbra Streisand a Placido Domingo.

Ma quali sono le canzoni che sentiremo stasera nel corso della serata evento su Canale 5? Vediamo insieme la scaletta.

Nella trasmissione di stasera, verranno mandate in onda le immagini del concerto che Il Volo ha tenuto questa estate, a giugno, a Matera. È stato proprio alla Cava del Sole, infatti, che è partito il “Musica Tour” dei tre ragazzi in Italia, dopo alcune date in giro per il mondo.

Nel concerto, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone si sono esibiti nei loro più grandi successo. Ecco la scaletta completa con le canzoni de Il Volo – 10 anni insieme:

Musica che resta

A chi mi dice

Fino a quando fa bene

Vicinissimo

Il mondo (cover Jimmy Fontana)

Un amore così grande (cover Claudio Villa)

Arrivederci Roma (cover Edoardo De Crescenzo)

Pensieri e parole (cover Lucio Battisti)

La nave del olvido (cover José José)

Lontano dagli occhi (cover Sergio Endrigo)

Be My Love (cover Mario Lanza)

La voce del silenzio (cover Tony del Monaco)

Meravigliosa creature (cover Gianna Nannini)

Volare (cover Domenico Modugno)

Core Ingrato (cover Enrico Caruso)

My Way (cover Frank Sinatra)

Almeno tu nell’universo (cover Mia Martini)

Io che non vivo senza te (cover Pino Donaggio)

She’s always a woman (cover Billie Joel)

Grande Amore

Volare (bis)

L’appuntamento con Il Volo – 10 anni insieme è per stasera, martedì 19 novembre 2019, alle 21:20 su Canale 5.

