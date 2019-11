Il Volo – 10 anni insieme, su Canale 5 il concerto in onore dei tre cantanti

Era il lontano 2009 quando tutta Italia iniziava a conoscere Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone: tre ragazzini che, grazie a una geniale intuizione di Roberto Cenci, si unirono nel trio de Il Volo al talent show “Ti lascio una canzone”: 10 anni dopo, i tre non solo cantano ancora insieme. Ma sono anche diventati uno dei simboli più autentici della canzone made in Italy in tutto il mondo.

Per questo motivo stasera – 19 novembre 2019 – su Canale 5 andrà in onda, a partire dalle 21:20, una serata evento dedicata proprio ai tre cantanti: la trasmissione si chiama Il Volo – 10 anni insieme ed è uno speciale che celebra la prima decade della loro straordinaria carriera.

Da “Ti lascio una canzone” alla vittoria a Sanremo: la carriera dei tre cantanti de Il Volo

Ma di cosa si tratterà? Cosa vedranno stasera i telespettatori di Canale 5? Vediamo insieme cosa aspettarsi dalla trasmissione.

Il Volo – 10 anni insieme, la serata evento

Come già anticipato, l’obiettivo principale del programma di stasera è festeggiare i 10 anni di carriera de Il Volo. E non c’è niente di meglio che farlo attraverso la musica e la voce dei tre cantanti.

Sulla rete ammiraglia Mediaset, dunque, scorreranno le immagini del concerto che i due tenori (Boschetto e Barone) e il baritono (Ginoble) hanno tenuto questa estate – il 16 giugno 2019 – alla Cava del Sole di Matera. Si tratta del concerto che ha inaugurato il “Musica Tour” de Il Volo in Italia, dopo le prime date internazionali. Sul palco, i tre ragazzi sono stati accompagnati dall’Orchestra della Magna Grecia e dal violinista Alessandro Quarta.

Ma la serata evento di Canale 5 non si fermerà solo al concerto: tra una canzone e l’altra, infatti, durante Il Volo – 10 anni insieme verranno mandati in onda anche alcuni contenuti esclusivi. Racconti privati dei tre cantanti, interviste esclusive e soprattutto clip che ritraggono i momenti più importanti del loro percorso musicale, iniziato quando erano davvero giovanissimi, nel 2009.

Il Volo ieri e oggi: come sono cambiati i tre cantanti in dieci anni

La scaletta del concerto

Ma quali saranno i brani in scaletta nel concerto de Il Volo di stasera? Nella serata di Matera di giugno 2019, i tre cantanti hanno presentato le canzoni presenti nel loro ultimo album, “Musica”, alternandole ai loro più grandi successi.

I telespettatori Mediaset, dunque, potranno godersi canzoni come “A chi mi dice”, “Musica che resta”, “Grande amore”, “Fino a quando fa bene”, oltre ad alcune cover come “Il Mondo” (Jimmy Fontana), “Un amore così grande” (Claudio Villa), “Granada”, “Surrender – Torna a Surriento”, “E penso a te” (Lucio Battisti), “She’s Always a Woman” (Billie Joel), “No puede ser”, “Volare” (Domenico Modugno), “My Way” (Frank Sinatra) e “Almeno tu nell’universo” (Mia Martini).

La scaletta completa del concerto di stasera

Il Volo – 10 anni insieme, dove vedere il concerto in tv e in streaming

Dove vedere in tv la serata in onore de Il Volo? Il concerto va in onda su Canale 5 stasera, martedì 19 novembre 2019, a partire dalle 21:20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda della trasmissione ma non volete perdervela per nulla al mondo? Non c’è problema: Il Volo – 10 anni dopo è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

