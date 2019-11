Il Collegio 4, anticipazioni quinta puntata: cosa succede stasera, 19 novembre

Nuovo appuntamento con Il Collegio, la trasmissione di Rai 2 amatissima dai giovani e giunta alla penultima puntata, per questo i fan sono in cerca delle anticipazioni. Questa sera, 19 novembre 2019, va in onda il quinto appuntamento con il docu-reality che vede protagonisti un gruppo di ragazzi alle prese con una scuola del passato, e in particolare per questa quarta edizione i concorrenti sono stati catapultati nel 1982.

Tra lezioni, gite ed esami, continua l’avventura per i collegiali rimasti ancora all’interno della scuola. Gli esami di fine anno si avvicinano e per tutti l’obiettivo è quello di ottenere la licenza media. L’ambientazione è sicuramente una delle novità di questa edizione: dagli anni Sessanta ci si è spostati nei ruggenti anni Ottanta. Inoltre quest’anno a fare da voce fuori campo è Simona Ventura.

Ma cosa succederà nella quinta puntata? Vediamo insieme le anticipazioni de Il Collegio.

Il Collegio 4, le anticipazioni della quinta puntata

Questa sera, 19 novembre 2019, va in onda su Rai 2 dalle 21.20 la quinta puntata de Il Collegio. Il Preside, i professori e gli alunni ascoltano il rapporto fatto dall’ispettore scolastico che avrà pesanti conseguenze per tutti.

Non solo punizioni, però, visto che i ragazzi si preparano a vivere un’emozionante gita con il professor Magi, che sarà una piacevole occasione di confronto e crescita per i ragazzi. Nel corso della puntata di oggi, il Preside Paolo Bosisio dopo il rapporto dell’ispettore è costretto a prendere una decisione drastica: l’educazione separata.

Così da un lato, secondo le anticipazioni de Il Collegio, ci saranno gli alunni che si cimenteranno con un grande successo di Lucio Dalla, dall’altro le ragazze, le quali nel corso della lezione d’arte dovranno imparare a utilizzare il walkman, un autentico simbolo degli anni Ottanta. Inoltre scopriranno un tipo particolare di disegno, la pittura automatica.

Tra i momenti da non perdere della puntata di stasera de Il Collegio, una violenta lite tra due studenti, che il Preside dovrà dirimere. Arriva il momento della gita con pernottamento: un’occasione per cambiare aria ed entrare maggiormente a contatto con la natura. In serata i ragazzi si confronteranno parlando di felicità.

Ma le novità come sempre non mancano e gli alunni de Il Collegio, secondo le anticipazioni, si troveranno a dover prendere scelte difficili che potrebbero dividere la classe. L’appuntamento con Il Collegio 4 è per stasera, martedì 19 novembre, a partire dalle 21,20 su Rai 2.

