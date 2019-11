DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 19 novembre, su La 7

Si ripresenta il solito duello tra talk show del martedì sera: anche oggi, 19 novembre 2019, DiMartedì su La 7 è pronto a sfidare come ogni martedì il diretto competitor Cartabianca, su Rai 3. Le anticipazioni del programma di Giovanni Floris, in onda come sempre a partire dalle 21:15, prevedono in studio una serie di ospiti molto importanti.

Come ogni settimana, al centro della trasmissione ci saranno i temi di maggiore attualità nel nostro Paese: dalla cronaca alla politica, dall’economia alla società. Ma non solo. La trasmissione di La 7 dà infatti ampio spazio anche ad argomenti diversi come l’arte, il costume, il fisco e le pensioni.

Quella in onda stasera sarà l’undicesima puntata della stagione: vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti.

DiMartedì anticipazioni: gli ospiti di stasera 19 novembre

La puntata di questa sera di DiMartedì affronterà – come al solito – tante tematiche inerenti all’attualità politica ed economica. In questi giorni tiene banco il caso delle “sardine“, vale a dire il gruppo anti-Salvini che sta riempiendo le piazze dell’Emilia-Romagna, prossima regione italiana ad andare al voto. Cosa rappresentano le sardine e di quale area politica sono espressione?

Dopo Bologna e Modena, si mobiliteranno sabato a Reggio Emilia e domenica a Rimini, mentre lunedì saranno a Parma. Questo movimento di protesta si prepara a varcare i confini dell’Emilia, visto che il 30 novembre saranno a Firenze.

Che influenza potranno avere sull’esito del voto? Spazio poi alla legge di Bilancio. Tra i partiti è battaglia a suon di emendamenti per modificare la finanziaria. Il Parlamento dovrà approvarla entro fine anno per evitare l’esercizio provvisorio.

Si tornerà poi a parlare, secondo le anticipazioni di DiMartedì, dell’ex Ilva: la notizia del giorno è che la Guardia di Finanza è entrata negli uffici di ArcelorMittal e ha effettuato perquisizioni e sequestri.

Gli ospiti di stasera

L’elenco completo degli ospiti presenti nello studio di di DiMartedì di Giovanni Floris viene annunciato intorno alle 18.30.

DiMartedì anticipazioni, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 10 settembre 2019.

Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.