Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 29 ottobre 2019 su Rai 3

Come ogni martedì, anche stasera il pubblico di Rai 3 è pronto a una nuova puntata di Cartabianca: le anticipazioni dell’appuntamento di stasera con il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer riguardano soprattutto i nomi degli ospiti chiamati a intervenire nel corso della puntata.

Cartabianca avrà inizio a partire dalle 21,20 e come di consueto analizzerà i temi più importanti di attualità, politica, esteri ed economia della settimana. L’obiettivo, come sempre, è quello di battere l’altro grande competitor del martedì sera, ovvero Dimartedì su La7.

Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera

Nella puntata di stasera, 29 ottobre 2019, sarà inevitabile parlare delle elezioni regionali in Umbria, svoltesi domenica 27 e che hanno visto la netta vittoria della candidata di centrodestra, Donatella Tesei, su Vincenzo Bianconi, candidato della coalizione civica formata da Pd e M5s, ovvero le attuali forze di maggioranza del governo.

Tanti i temi sul tavolo: la continua ascesa del centrodestra unito (soprattutto di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni), un Matteo Salvini sempre più agguerrito contro il premier Giuseppe Conte e l’accordo di governo M5s-Pd. Ma anche la crisi nera del Movimento Cinque Stelle – con una fronda interna che vorrebbe subito staccarsi dai dem – e i dubbi sollevati dallo stesso Luigi Di Maio circa il futuro dell’alleanza giallorossa, perlomeno per le prossime elezioni locali.

Di tutto questo e di molto altro si parlerà nel corso della trasmissione, a partire dalle 21,20.

Gli ospiti della serata

Questa sera a Cartabianca Bianca Berlinguer ospiterà il leader della Lega Matteo Salvini, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale Peppe Provenzano (PD), Gianluigi Paragone del M5s e Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-LeU. Come giornalisti parteciperanno al dibattito Lina Palmerini de Il Sole 24 Ore, Andrea Scanzi de Il Fatto Quotidiano, il direttore di Radio Capital Massimo Giannini e Alessandro Giuli, conduttore di Povera Patria.

Ospiti, infine, anche lo sceneggiatore Enrico Vanzina e l’immancabile Mauro Corona, scrittore e alpinista ospite fisso della trasmissione di Rai 3.

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 22 ottobre 2019 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.