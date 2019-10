Elezioni regionali Umbria 2019: chi ha vinto l’importante sfida elettorale

Ieri, domenica 27 ottobre 2019, si sono tenute le elezioni regionali in Umbria: ma chi ha vinto l’importate sfida elettorale?

I numeri non lasciano dubbi: a trionfare è stata la candidata del centrodestra Donatella Tesei (qui il suo profilo), la quale ha ottenuto il 57,48 per cento dei voti. Staccato di 20 punti il diretto avversario dell’esponente della Lega, il candidato della coalizione civica formata da Pd e M5S Vincenzo Bianconi (qui il suo profilo), che si è fermato al 37,53 per cento.

Regionali Umbria: la diretta live

Staccati, invece, tutti gli altri candidati.

Elezioni Umbria 2019: ecco chi ha vinto

Di seguito i risultati definitivi pubblicati sul sito del ministero dell’Interno.

Donatella Tesei (Lega-Fratelli d’Italia-Forza Italia): 57,48% (249.524 voti)

(Lega-Fratelli d’Italia-Forza Italia): 57,48% (249.524 voti) Vincenzo Bianconi (M5S-Pd-Leu): 37,53% (162.936 voti)

Claudio Ricci (Ricci Presidente, Italia Civica e Proposta Umbria): 2,65% (11.515 voti)

Rossano Rubicondi (Partito Comunista): 1,02% (4.407 voti)

Emiliano Camuzzi (Potere al Popolo-Partito Comunista Italiano): 0,87% (3.779 voti)

Martina Carletti (Riconquistare l’Italia): 0,21% (902 voti)

Antonio Pappalardo (Movimento Gilet Arancioni): 0,13% (575 voti)

Giuseppe Cirillo (Partito delle Buone Maniere): 0,10% (455)

Regionali Umbria 2019: le reazioni

Grande soddisfazione è stata espressa dai vincitori della sfida elettorale. Matteo Salvini, leader della Lega, ha parlato di “impresa storica” e di “lezione di democrazia per Pd e M5S”.

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, il cui partito in Umbria ha raggiunto il 10 per cento, ha affermato di aspettarsi le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dello stesso tenore le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, il quale ha sottolineato che il centrodestra ha il “diritto-dovere di governare il Paese”.

Di tenore diverso, e non potrebbe essere diversamente, le dichiarazioni degli esponenti di Pd e M5s. Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, ha invitato su “riflettere su voto e scelte da fare” e sottolineato che le “polemiche sulla manovra non hanno aiutato”.

Il Movimento 5 Stelle, invece, attraverso un post pubblicato sul suo blog ha affermato che “Il patto civico per l’Umbria lo abbiamo sempre considerato un laboratorio, ma l’esperimento non ha funzionato. Questa esperienza testimonia che potremo davvero rappresentare la terza via solo guardando oltre i due poli contrapposti”.

Il patto civico per l'Umbria lo abbiamo sempre considerato un laboratorio, ma l'esperimento non ha funzionato. Questa esperienza testimonia che potremo davvero rappresentare la terza via solo guardando oltre i due poli contrapposti.

