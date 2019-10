Elezioni regionali Umbria 2019, diretta: tutte le ultime notizie

Dopo mesi di campagna elettorale, dichiarazioni e attacchi incrociati, è arrivato il momento delle elezioni regionali 2019 in Umbria: oggi, domenica 27 ottobre 2019, oltre 700mila cittadini umbri sono chiamati a votare per eleggere il presidente della Giunta e i 20 consiglieri regionali che formeranno l’Assemblea legislativa regionale della undicesima legislatura (2019-2024).

Sono esattamente 1.005 i seggi allestiti per permettere ai 703.595 aventi diritto in Umbria di votare: è possibile votare dalle 7 alle 23. Subito dopo inizierà lo spoglio, che TPI seguirà con uno speciale sul sito e sulla pagina Facebook a partire dalle ore 22.

Ore 7:30 – Il voto di oggi è un test importante a livello regionale, visto che si tratta di elezioni anticipate dovute allo scioglimento anticipato della precedente giunta regionale guidata da Catiuscia Marini allo scandalo sui presunti illeciti nelle assunzioni nella sanità. Ma anche e soprattutto a livello nazionale, visto che si tratta della prima prova da alleati per Pd e M5s e un’occasione di rivincita per la Lega di Matteo Salvini dopo l’uscita dal governo in estate.

Ore 7:00 – Sono iniziate le operazioni di voto negli oltre mille seggi allestiti per l’occasione in Umbria. I cittadini avranno tempo fino alle 23 di stasera per esprimere la loro preferenza tra gli otto diversi candidati.

Ore 6:45 – È tutto pronto per le elezioni in Umbria: tra 15 minuti verranno aperti i seggi disseminati per l’intera regione per permettere ai cittadini di esprimere la loro preferenza.

Vincenzo Bianconi a TPI: “Con me vincono accoglienza e futuro dell’Umbria, con la Lega gli interessi di Salvini”

Elezioni in Umbria, il reportage di TPI (parte 1): “Qui c’è la rivolta dei raccomandati, ma l’assistenzialismo ormai è morto”

Elezioni in Umbria: il reportage di TPI (parte 2): “La sinistra qui ha dimenticato i lavoratori, ma chi difende i diritti ha paura di Salvini”

Elezioni regionali Umbria 2019, i candidati

Sono in tutto otto i candidati per la carica di presidente della Regione Umbria, appoggiati complessivamente da 19 liste. Ecco di chi si tratta:

Donatella Tesei , la candidata della coalizione di centro destra, sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e due liste civiche Tesei presidente e Umbria civica

, la candidata della coalizione di centro destra, sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e due liste civiche Tesei presidente e Umbria civica Vincenzo Bianconi , è il candidato comune di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, sostenuto anche da Europa Verde, Sinistra Civica e Verde e la lista civica Bianconi per l’Umbria

, è il candidato comune di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, sostenuto anche da Europa Verde, Sinistra Civica e Verde e la lista civica Bianconi per l’Umbria Emiliano Camuzzi appoggiato da Potere al Popolo! e Partito Comunista Italiano

appoggiato da Potere al Popolo! e Partito Comunista Italiano Martina Carletti, con la lista Riconquistare l’Italia

con la lista Riconquistare l’Italia Giuseppe Cirillo detto dr. Seduction, appoggiato da Partito delle Buone Maniere

detto dr. Seduction, appoggiato da Partito delle Buone Maniere Antonio Pappalardo, sostenuto dal Movimento Gilet Arancioni

sostenuto dal Movimento Gilet Arancioni Claudio Ricci, appoggiato da tre liste civiche, Ricci Presidente, Italia Civica e Proposta Umbria

appoggiato da tre liste civiche, Ricci Presidente, Italia Civica e Proposta Umbria Rossano Rubicondi sostenuto dal Partito Comunista

