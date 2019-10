Elezioni regionali Umbria 2019: i dati dell’affluenza alle urne

Umbria, elezioni regionali di domenica 27 ottobre 2019: qui tutti i dati sull’affluenza alle urne. Oltre 700 mila cittadini umbri sono chiamati a votare per scegliere, tra 8 candidati, il nuovo presidente della Regione. Di fatto, però, una sfida a due tra la candidata del centrodestra Donatella Tesei e quello del patto civico Pd-M5s, Vincenzo Bianconi. E un referendum sul governo giallorosso Conte bis.

Di seguito gli aggiornamenti delle 12, delle 19 e delle 23, a urne chiuse:

Elezioni regionali in Umbria 2019 : affluenza alle ore 12 superiore al 18 per cento

Cresce nettamente, di oltre quattro punti, l’affluenza al voto per le regionali in Umbria rispetto alla precedente consultazione: alle 12 hanno infatti votato il 19,55 per cento degli aventi diritto contro il 15,39 per cento del 2015. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno in base ai dati dei 92 comuni. La percentuale è del 19,68 in provincia di Perugia (15,65) e del 19,19 (14,64) in quella di Terni.

Elezioni regionali in Umbria 2019: i votanti

Sono 703.595 (340.210 uomini e 363.385 donne) gli elettori chiamati alle urne domenica 27 ottobre, dalle 7 alle 23, per le elezioni regionali in Umbria 2019.

Si vota per scegliere il presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l’Assemblea legislativa della undicesima legislatura (2019-2024). Lo faranno in base alla legge elettorale regionale numero 4 del 23 febbraio 2015.

Gli elettori – ha reso noto la Regione – sono 521.960 in provincia di Perugia (252.883 uomini e 269.077 donne) e 181.635 in quella di Terni (87.327 uomini e 94.308 donne). Rispetto alle precedenti elezioni regionali del 31 maggio 2015, il numero è calato: nel 2015 erano 705.819, dei quali 521.764 in provincia di Perugia e 184.055 in provincia di Terni.

I seggi elettorali saranno 1.005, 710 in provincia di Perugia e 295 in quella di Terni. Nel 2015 erano 1012, 716 in provincia di Perugia e 296 in quella di Terni.

Potrebbero interessarti Elezioni in Umbria, via al voto: alle 12 affluenza alta Elezioni Regionali Umbria 2019, cosa serve per votare Elezioni regionali Umbria 2019: la scheda elettorale

Elezioni regionali in Umbria 2019: come e quando si vota

I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 27 ottobre 2019. Per votare è necessario portare con sé un documento d’identità valido e della tessera elettorale. Chi fosse sprovvisto di tessera elettorale può rivolgersi all’ufficio elettorale del proprio Comune di residenza.

Lo spoglio inizia subito dopo la chiusura dei seggi, alle 23, quindi i risultati definitivi si avranno le nottata tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre.