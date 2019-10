Elezioni Umbria 2019, Nicola Zingaretti: “Riflettere su voto e scelte da fare”

Nicola Zingaretti ha commentato i risultati delle elezioni regionali in Umbria.

“Le polemiche sulla manovra non hanno aiutato”, ha detto il segretario Pd, che invita a “riflettere su voto e scelte da fare”.

“La sconfitta alla Regione Umbria dell’alleanza intorno a Vincenzo Bianconi è netta e conferma una tendenza negativa del centrosinistra consolidata in questi anni in molti grandi Comuni umbri che non si è riusciti a ribaltare. Il risultato intorno a Bianconi conferma, malgrado scissioni e disimpegni, il consenso delle forze che hanno dato vita all’alleanza”. Lo dichiara in una nota il segretario Pd Nicola Zingaretti.

“Ovviamente rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare, voto certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del Governo”, ha scritto Zingaretti nella nota, dopo la sconfitta in Umbria dell’alleanza giallorossa. “Sicuramente anche se in una situazione difficile è stato giusto metterci la faccia e combattere”.

Qui la diretta di TPI con le altre reazioni e i commenti.

