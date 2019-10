Speciale elezioni Umbria: exit poll, risultati e aggiornamenti in tempo reale

Elezioni regionali Umbria 2019: exit poll, risultati, aggiornamenti in diretta

Siamo al momento decisivo per le elezioni regionali 2019 in Umbria: oltre 700mila cittadini umbri votano per eleggere il nuovo presidente della Giunta e i 20 consiglieri regionali.

TPI segue lo spoglio in diretta con uno speciale sul sito e sulla pagina Facebook a partire dalle ore 22.

Elezioni regionali Umbria 2019, la guida al voto

Qui di seguito, nella diretta live di TPI, le ultime notizie su questa decisiva giornata elettorale in Umbria.

ore 19.10 – Continua a crescere l’affluenza. Il dato delle 19 è del 52,47 per cento. – Confermata la tendenza all’aumento della partecipazione al voto per le regionali in Umbria secondo i dati parziali del ministero dell’Interno. Alle 19, con 56 comuni su 92 di disponibili l’affluenza è del 52,47 per cento rispetto alla precedente del 40,25.

ore 19,08 – Umbria, Europa Verde: “Abbiamo denunciato Lega per propaganda illegale” – “Abbiamo appena inviato una denuncia via PEC al Prefetto di Perugia per informarlo di un video che sta circolando sul web nel quale un ‘rappresentante della Lega’, davanti a al seggio 26 a Tordandrea (Assisi) presso la Scuola Elementare invita, con spilletta della Lega, a votare due candidati, Pastorelli e Fioroni, spiegando alla ragazza intercettata di entrare nel seggio con un foglietto con i due nomi. ‘Ah, devo votà questo qua ma scriverci il nome?’, chiede la ragazza, ‘Devi scrive Lega, tac, tac pronto NON fa vedè il foglietto quanno vai dentro.’ spiega l’uomo, ben sapendo di commettere un atto illegale.” Così in una nota i commissari dei Verdi in Umbria Gianfranco Mascia e Francesco Alemanni, esponenti di Europa Verde Umbria, che concludono: “Chiediamo il rispetto delle regole elettorali e della legalità. Le autorità prendano immediati provvedimenti e controllino che davanti agli altri seggi non capitino ulteriori episodi del genere. Invitiamo chiunque sia a conoscenza di episodi illegali durante il voto a segnalarlo alla mail sosvotopulito@ europaverdeumbria.it, oltre che alle autorità competenti”.

ore 12:00 – Alle 12 affluenza superiore al 18 per cento

Cresce nettamente, di oltre quattro punti, l’affluenza al voto per le regionali in Umbria rispetto alla precedente consultazione: alle 12 hanno infatti votato il 19,55 per cento degli aventi diritto contro il 15,39 per cento del 2015. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno in base ai dati dei 92 comuni. La percentuale è del 19,68 in provincia di Perugia (15,65) e del 19,19 (14,64) in quella di Terni.

Ore 10:00 – A prescindere dal risultato del voto di stasera, per l’Umbria è in arrivo una fase di grande cambiamento. Fino a oggi, nella storia della regione del centro Italia, i presidenti sono stati membri di partiti di sinistra (Pci, Pds e Pd). Mentre stavolta, il Partito democratico non ha un candidato a proprio nome, bensì appoggia (con il Movimento Cinque Stelle) un candidato civico.