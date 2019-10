Elezioni in Umbria 2019: speciale diretta video TPI

Speciale Elezioni in Umbria: la diretta di TPI

ELEZIONI IN UMBRIA 2019 – Domenica 27 ottobre si vota in Umbria per il rinnovo del consiglio regionale e per eleggere il nuovo presidente di regione. Delle elezioni che hanno una risonanza a livello nazionale e dove, di fatto, si tratterà di una sfida a due tra la candidata del centrodestra Donatella Tesei e quello di Pd-M5s, Vincenzo Bianconi.

Perché il voto in Umbria è così importante

Anche se l’Umbria è una delle regioni meno popolose d’Italia, con poco meno di 900 mila abitanti, le elezioni di domenica stanno attirando molto interesse, soprattutto per la possibilità della prima vittoria di un governo di centrodestra dalla creazione della regione, nel 1970, facilitata dagli scandali che hanno colpito il PD regionale e dall’elevato consenso che raccoglie la Lega di Matteo Salvini.

La posta in gioco è altissima: sarà un test chiave che avrà risvolti anche sulla politica nazionale. Si tratta della prima elezione dopo la formazione del governo giallorosso, una sorta di primo “giudizio” sulla nuova maggioranza. Ma sarà anche un voto nel quale si misurerà per la prima volta l’efficacia e la tenuta del “patto civico” tra dem, cinquestelle e Leu. Sullo sfondo c’è Italia Viva, che ha deciso di non prendere parte a nessun evento, sebbene garantisca l’appoggio a Bianconi.

La candidata del centrodestra è Donatella Tesei, senatrice della Lega ed ex sindaco di Montefalco, in provincia di Perugia. Il suo principale avversario è il candidato dell’alleanza formata da PD e Movimento 5 Stelle, l’imprenditore alberghiero Vincenzo Bianconi: la sua è la prima candidatura appoggiata esplicitamente dai due principali partiti che formano l’attuale maggioranza di governo.

Un altro motivo di interesse è che quelle in Umbria sono le prime elezioni dall’insediamento del nuovo governo formato da PD e Movimento 5 Stelle: sono una sorta di “test” per misurare il consenso del governo e per farsi un’idea più chiara sulla possibilità di formare un’alleanza a lungo termine tra i due partiti.

È anche per questo che i principali leader dei partiti nazionali hanno trascorso diversi giorni in Umbria a fare campagna elettorale: tra gli altri, anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha partecipato ad alcuni eventi del Movimento 5 Stelle.

Elezioni in Umbria: i candidati e le liste

Chi è Donatella Tesei, la candidata del centrodestra alle elezioni regionali in Umbria

Elezioni Umbria Bianconi: chi è il candidato presidente di PD e M5S