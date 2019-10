DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 29 ottobre, su La7

Si ripresenta il solito duello tra talk show del martedì sera: anche oggi, 29 ottobre 2019, DiMartedì su La7 è pronto a lanciare il guanto di sfida a Cartabianca, su Rai 3: le anticipazioni del programma di Giovanni Floris, in onda come sempre a partire dalle 21:15, prevedono in studio una serie di ospiti molto importanti.

Come ogni settimana, al centro della trasmissione ci saranno i temi principali che hanno riguardato il nostro paese: dalla cronaca alla politica, dall’economia alla società, con uno sguardo anche agli esteri. Argomenti ricorrenti del programma sono però anche l’arte, il costume, il fisco e le pensioni.

Quella in onda stasera sarà l’ottava puntata della stagione: vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti.

DiMartedì anticipazioni: gli ospiti di stasera 29 ottobre

Quali saranno i temi al centro della puntata di Dimartedì di stasera? Facile intuirlo, visto che sono passati solo due giorni dalle attesissime elezioni regionali in Umbria. Una tornata elettorale che ha visto il centrodestra a trazione leghista dimostrare tutto il proprio strapotere sul territorio, con la vittoria schiacciante di Donatella Tesei su Vincenzo Bianconi, candidato della coalizione civica formata da Pd e M5s.

In studio, gli ospiti di Giovanni Floris discuteranno quindi del futuro politico del nostro paese. Le elezioni regionali umbre hanno dimostrato ancora una volta la volontà del popolo di andare presto a elezioni, come dichiarato più volte da Matteo Salvini? O è sbagliato legare il risultato di un’elezione comunque locale alle sorti del governo giallorosso?

Ciò che si sa, è che le conseguenze del voto in Umbria sono già sotto gli occhi di tutti: la crisi nera del Movimento Cinque Stelle – con una fronda interna che vorrebbe subito staccarsi dai dem – e i dubbi sollevati dallo stesso Luigi Di Maio circa il futuro dell’alleanza giallorossa, perlomeno per le prossime elezioni locali, lasciano più di uno spunto di riflessione.

Gli ospiti di stasera

Nella puntata di questa sera ospiti di Giovanni Floris Diego Della Valle, Pier Luigi Bersani (Articolo 1), Corrado Augias, Michele Emiliano, Alessandra Moretti (Pd), la presidente della Commissione Finanze Carla Ruocco , Elsa Fornero, il direttore dell’osservatorio sui conti pubblici Carlo Cottarelli e la giornalista Ilaria D’Amico.

Potrebbero interessarti La strada di casa 3 si farà? Le ultime indiscrezioni La strada di casa 2, anticipazioni e trama della sesta e ultima puntata: cosa succede il 29 ottobre su Rai 1 Maurizio Costanzo Show: gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata del 29 ottobre

DiMartedì anticipazioni, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 10 settembre 2019.

Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.