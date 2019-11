Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 19 novembre 2019 su Rai 3

Nuovo appuntamento con Cartabianca, la trasmissione di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer. Si rinnova lo scontro tra i talk politici del martedì sera, con l’agguerrita concorrenza di La 7 e Cartabianca: il programma di Rai 3 torna stasera, 19 novembre, alle 21:20, Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi.

Ancora una volta si affronteranno i principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, passando per le notizie di società ed economia. Il tutto come di consueto con un taglio critico e una pluralità di opinioni. Presenti in studio giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento.

Vediamo intanto quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca, dalle 21.20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 19 novembre

Nella puntata di stasera, 19 novembre 2019, tanto spazio alla politica, con la novità di questa settimana rappresentata dalle “sardine“, il movimento anti-Lega che ha invaso l’Emilia Romagna. Dopo Bologna – dove il leader Matteo Salvini è stato contestato mentre teneva il suo comizio al Paladozza al grido di “Bologna non si lega” – le sardine hanno invaso anche Modena.

Ma non finisce qui. Nei prossimi giorni, infatti, hanno già annunciato flash mob a Reggio Emilia, Rimini e Parma. Un movimento di protesta che si prepara a varcare i confini dell’Emilia, visto che il 30 novembre saranno a Firenze.

A Cartabianca, secondo le anticipazioni, si parlerà dunque di questo nuovo importante appuntamento elettore dell’Emilia, previsto per gennaio 2020. Come si stanno organizzando i partiti? Spazio poi alla Legge di Bilancio: è battaglia in Parlamento a suon di emendamenti, soprattutto per quelle misure più discusse come la Plastic Tax.

Altro tema chiave è l’Ex Ilva. Oggi la Guardia di Finanza è entrata nell’acciaieria di Taranto e negli uffici di Milano di ArcelorMittal per fare perquisizioni e sequestri. Quale futuro per l’impianto pugliese e per le migliaia di posti di lavoro a rischio?

Di tutto questo e di molto altro si parlerà nel corso della trasmissione, a partire dalle 21.20.

Cartabianca, le anticipazioni: gli ospiti di questa sera

Gli ospiti di Cartabianca di stasera sono stati annunciati durante il pomeriggi. Oltre a Mauro Corona, alpinista e opinionista divenuto ormai una presenza fissa del programma di Rai 3, ci sarà il primo confronto televisivo tra i due candidati alla presidenza della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini del PD e Lucia Borgonzoni del Centrodestra.

Inoltre, gli altri ospiti di Cartabianca saranno:

Potrebbero interessarti La casa di carta, arriva uno spin-off dedicato a un personaggio amatissimo Il Volo ieri e oggi: come erano e come sono cambiati i tre cantanti | FOTO DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 19 novembre 2019 su La7

Stefano Patuanelli , ministro dello Sviluppo economico

, ministro dello Sviluppo economico Anna Ascani (Partito democratico)

(Partito democratico) Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia)

(Fratelli d’Italia) Massimo Giannini, direttore di Radio Capital

direttore di Radio Capital Emiliano Fittipaldi, giornalista de L’Espresso

giornalista de L’Espresso Salvo Sottile , giornalista e conduttore di “Mi manda Raitre” e “Prima dell’alba”

, giornalista e conduttore di “Mi manda Raitre” e “Prima dell’alba” Marco Bocci, attore e regista

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 19 novembre 2019 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.