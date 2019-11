Le Iene, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 19 novembre 2019

Torna questa sera, martedì 19 novembre 2019, le Iene, la trasmissione di Italia 1 leader degli ascolti che quest’anno si propone nel doppio appuntamento settimanale del martedì e della domenica. A condurre la puntata di oggi è la coppia Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, affiancati dall’immancabile Gialappa’s Band.

Di seguito vediamo le anticipazioni della puntata di questa sera, martedì 19 novembre 2019 su Italia 1.

Le Iene, le anticipazioni: i servizi della puntata di stasera, 19 novembre

Quali sono i servizi di questo martedì 19 novembre? Grande attesa per il servizio di Gaston Zama che ripercorre il caso Chicco Forti. L’italiano condannato all’ergastolo a Miami si definisce innocente. In un’intervista esclusiva a Le Iene, l’uomo racconterà la sua ventennale battaglia con la giustizia.

Inoltre, per il movimento di opinione che in Italia chiede la revisione del processo, la condanna sarebbe stata pronunciata in assenza del movente e delle prove.

Un caso controverso, da analizzare nei dettagli: dalle analisi delle prove, ai possibili moventi, fino alle ombre giudiziarie. Chicco Forti, per chi non lo sapesse, si trova in un carcere di massima sicurezza negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike, figlio del proprietario del “Pike’s Hotel” di Ibiza che era stato trovato morto il 15 febbraio 1998.

Nel corso dell’inchiesta delle Iene trasmessa oggi si parlerà anche un importante legale, noto per motivi calcistici anche in Italia, Joe Tacopina: “C’è un uomo innocente che ha passato i suoi ultimi venti anni in prigione per incompetenza e corruzione”.

Tra gli altri servizi di stasera, anche uno su di un generale della Finanza che va a spasso, a spese nostre, con auto blu e due autisti. A Le Iene, secondo le anticipazioni, anche un video su un negozio in cui vengono maltrattati gli animali, e non solo.

Si tornerà inoltre a parlare delle accuse a Francesco Chiofalo, l’influencer che ha mandato insulti via social ad una blogger dicendole: “Sei grassa, hai un doppio mento assurdo”.

Appuntamento dunque stasera, martedì 19 novembre 2019, con una nuova puntata de Le Iene, dalle 21.15 su Italia 1.