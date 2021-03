Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni sulla terza puntata: concorrenti e ultime news

Questa sera, lunedì 22 marzo 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.

Anticipazioni

Le anticipazioni della terza puntata rivelano che in studio ci sarà Elettra Lamborghini, finalmente guarita dal Covid. La prova ricompensa stasera mette in palio un premio molto diverso e speciale: un vero e proprio scambio di pedine tra le squadre dei Buriños e dei Rafinados. La sfida per conquistare l’immunità sarà tutta al femminile: le guerriere dell’Isola si contenderanno la vittoria, donne dei Buriños contro donne dei Rafinados. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela Melillo e Akash Kumar dovrà lasciare Cayo Cochinos?

Intanto sull’Isola potrebbe esserci un nuovo arrivo. Si tratta di Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne che sarebbe pronto ad entrare in gioco a programma già iniziato. A lasciar intendere il suo arrivo è stato un indizio sul profilo Instagram della fidanzata Arianna…

Isola dei Famosi 2021: concorrenti

Ma vediamo la lista completa dei concorrenti in gara all’Isola dei Famosi 2021:

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla terza puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

Potrebbero interessarti Makari: la trama della prossima puntata, la quarta e ultima. Anticipazioni Honest Thief: tutto quello che c’è da sapere sul film Makari: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata