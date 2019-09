Conte va al Quirinale per sciogliere la riserva | Diretta live

Dopo settimane di trattative, il nodo sul governo sta per essere sciolto: nelle prossime ore Giuseppe Conte si recherà al Quirinale per sciogliere la riserva sul mandato che il capo dello Stato gli aveva dato lo scorso 29 agosto. Ieri, 3 settembre, gli iscritti al Movimento Cinque Stelle hanno dato il loro via libera al governo con il Partito democratico, con il 79 per cento dei voti sulla piattaforma Rousseau. (Qui tutte le notizie in tempo reale sul governo Pd-M5s)

Conte si recherà in Quirinale, dove con ogni probabilità scioglie la riserva, oggi 4 settembre, con in mano la lista dei ministri a cui ha lavorato in questi giorni. Il giuramento del nuovo Consiglio dei ministri dovrebbe avvenire tra oggi e domani. Sempre stamattina, alle 9, è prevista una nuova riunione tra il premier incaricato e Leu, e solo in seguito Conte si recherà in Quirinale.

Intanto ieri è stata resa nota la bozza di accordo tra i Cinque Stelle e il Partito democratico, e sono circolate le voci, quasi definitive sui nomi dei nuovi ministri. Si parla di Di Maio agli Esteri e Franceschini alla Difesa. Sarebbe invece ancora in discussione il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. All’Economia salgono intanto le quotazioni del dem Roberto Gualtieri, eurodeputato (Qui tutti i dettagli sul toto-ministri). Le trattative per limare gli ultimi accordi sono andate avanti fino a notte fonda. Sono andati avanti in nottata i contatti anche tra i leader del Pd e del M5S, Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio.

Sono state settimane concitate, in cui l’intesa tra M5s e Pd ha subito battute d’arresto che hanno fatto pensare che la trattativa potesse naufragare definitivamente. Alla fine invece, con l’approvazione da parte della base, il M5s ha sciolto ogni riserva e il nuovo governo si appresta a nascere.

Qui il video delle dichiarazioni di Conte lo scorso 29 agosto, pochi minuti dopo aver ricevuto il mandato da parte del presidente della Repubblica: