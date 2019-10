Stasera in tv 31 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv, giovedì 31 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 31 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 31 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Un passo dal cielo 5

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata, l’ottava (titolo: “La fuga”), di Un passo dal cielo 5, la fiction con protagonisti Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Rocio Mufioz Morales, Pilar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco Pozzoli, Giulia Fiume e Serena Autieri.

Trama: L’omicidio di un compagno di carcere di Kroess getta di nuovo ombre sinistre intorno al Maestro. Proprio quando Francesco inizia a comprendere più in profondità Kroess, il forestale ed Emma si trovano di fronte ad un nuovo ostacolo, apparentemente insormontabile. Nel frattempo, Vincenzo ed Eva arrivano a un punto di svolta nel loro rapporto.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Maledetti amici miei

Questa sera su Rai 2 tornano Alessandro Haber, Sergio Rubini, Rocco Papaleo e Giovanni Veronesi nello show Maledetti amici miei.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – A raccontare comincia tu

Questa sera su Rai 3 va in onda la seconda puntata del programma di Raffaella Carrà A raccontare comincia tu, con interviste esclusive a grandi volti del mondo dello spettacolo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 stasera è in programma una nuova puntata di Dritto e rovescio, il programma di approfondimento sull’attualità condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 31 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Temptation Island – Il viaggio

Su Canale 5 va in onda Temptation Island – Il viaggio, l’attesissima puntata del docu-reality di Canale 5 che indaga come sta andando il rapporto tra le coppie dell’edizione VIP due settimane fa: le coppie si incontreranno un mese dopo la fine delle riprese. Come andrà a finire?

GUIDA TV 31 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Shining – Extended edition

Su Italia 1 questa sera – nella notte di Halloween – va in onda, in prima tv, la nuova edizione del capolavoro del 1980 di Stanley Kubrick, Shining. Si tratta di una versione estesa con oltre 25 minuti di riprese inedite.

Trama: In un isolato hotel in Colorado uno scrittore alcolizzato assunto come guardiano d’inverno impazzisce a causa di strani fenomeni e comincia a perseguire la propria famiglia con un’ascia.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 31 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 va in onda Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 31 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 14

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Hotel Transylvania

Su Tv8 questa sera va in onda il film d’animazione Hotel Transylvania, del 2012.

Trama: Dracula è il proprietario e gestore dell’Hotel Transylvania, un resort a cinque stelle destinato ai mostri di tutto il mondo. Per il 118esimo compleanno della figlia Mavis, Dracula decide di organizzare una festa e invita tra gli altri gli amici Frankenstein con la moglie Eunice, la Mummia Murray, l’Uomo invisibile Griffin e una famiglia di lupi mannari composta da Wayne, Wanda e i loro figli. Mai avrebbe immaginato che a chiedere ospitalità nel suo albergo arrivasse anche Jonathan, un giovane umano che sfortunatamente si prende una cotta per Mavis.

Potrebbero interessarti Stasera in tv mercoledì 30 ottobre, programmi e film: The Help, Volevo fare la Rock Star, Titanic Stasera in tv martedì 29 ottobre, programmi e film: La strada di casa, Titanic, Il collegio Stasera in tv lunedì 28 ottobre, programmi e film: Montalbano, Live – Non è la D’Urso

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:10 – Modalità aereo

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Ti presento Sofia

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Ti presento Sofia, con Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro, Chiara Spoletini, Caterina Guzzanti, Daniele De Martino, Bob Messini.

Trama: Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno, nella vita di Gabriele ripiomba Mara, un’amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini. Travolto dalla passione, Gabriele nega l’esistenza di Sofia. Da quel momento, le giornate di Gabriele sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa, al punto da trasformare ogni volta il proprio appartamento in funzione di quale delle due andrà a trovarlo. Ovviamente, le bugie hanno le gambe corte e la messinscena di Gabriele avrà vita breve.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 31 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

19:15 – Studio Tennis (diretta)

19:30 – Tennis: ATP Parigi (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda in diretta il torneo di tennis ATP di Parigi.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily Ep. 10 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Isola d’Elba

21:15 – X Factor 2019 Live – seconda puntata

Questa sera su Sky Uno proseguono i Live Show di X Factor 2019: stasera è il momento della seconda puntata, con i concorrenti delle quattro squadre che si sfidano per andare fino in fondo alla competizione.

Le assegnazioni della seconda puntata

Gli ospiti della seconda puntata di X Factor 2019

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI