X Factor, tutto pronto per il secondo Live: ospiti i Maneskin e Lewis Capaldi

Grande attesa per il secondo Live di X Factor 2019, in onda giovedì 31 ottobre su Sky Uno a partire dalle 21.15. Dopo la puntata di esordio della scorsa settimana, quella che ha visto i 12 nuovi concorrenti della quattro categorie capitanate da Sfera Ebbasta, Malika Ayane, Samuel Romano e Mara Maionchi salire sul palco della nuova location dell’X Factor Dome di Monza, il pubblico è pronto per ascoltare – e votare – le nuove performance degli artisti di X Factor 13.

Alla conduzione di questa seconda puntata dei Live Show del talent canoro, come sempre, Alessandro Cattelan. E sarà proprio suo il compito di chiamare sul palco, tra una manche e l’altra, gli ospiti della serata, che questa volta saranno il cantautore scozzese Lewis Capaldi e i Maneskin, band romana vincitrice dell’11esima edizione del talent di Sky.

Le anticipazioni della seconda puntata dei Live

Gli ospiti del secondo Live

Come sempre gli ospiti sono un artista internazionale e uno “nostrano”. Il primo che il pubblico di X Factor vedrà esibirsi è Lewis Capaldi, noto cantautore scozzese al suo debutto sul palco del talent. Capaldi interpreterà insieme ai concorrenti la sua hit Someone You Loved, un inno all’amore universale. Con Divinely Uninspired to a Hellish Extent, suo album di debutto pubblicato nel 2019, il cantante ha conquistato la prima posizione dei dischi più venduti nel Regno Unito e in tutto il resto d’Europa e arriva a X Factor fresco del primo posto anche nella classifica americana. A X Factor presenterà il suo ultimo successo Hold Me While You Wait.

Chi è Lewis Capaldi, il cantautore scozzese nuovo fenomeno del pop

In seguito, nel corso del secondo Live, i fan vedranno poi un grande ritorno, quello dei Maneskin, gruppo formato da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio che sul palco di X Factor ha visto l’inizio del suo grande successo.

La band si esibirà con Le Parole Lontane, nuovo singolo che è già disco d’oro. I Maneskin, concorrenti di X Factor 11, hanno fatto tantissima strada dal 2017, anno in cui si sono presentati alle Auditions per cercare di partecipare a X Factor, programma che hanno poi vinto: 13 dischi di platino, 5 dischi d’oro, oltre 230 milioni di stream su Spotify, più di 140.000 biglietti venduti con 66 date sold out in Italia e in Europa, questi gli eccezionali numeri del gruppo partito con l’inedito “Chosen”.

X Factor 2019, giovedì 31 ottobre il secondo Live: le nuove assegnazioni dei giudici ai cantanti