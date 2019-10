X Factor 2019 Live, le anticipazioni della seconda puntata: ospiti i Maneskin e Lewis Capaldi

Entra nel vivo la competizione di X Factor 2019: stasera, giovedì 31 ottobre 2019, va in onda il secondo appuntamento con i Live del talent di Sky. Dopo l’eliminazione di Miriam Rouass nel corso della prima puntata, sono 11 i concorrenti ancora in gara. Per questo da parte dei fan c’è grande attesa per conoscere le anticipazioni di questo secondo Live.

Anche nella puntata di stasera di X Factor 2019 assisteremo a nuove spettacolari esibizioni, ospiti internazionali e colpi di scena. Per i 4 giudici – Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Samuel Romano e Mara Maionchi – la sfida si fa sempre più accesa. Quali brani avranno assegnato ai loro cantanti?

A condurre, come sempre, Alessandro Cattelan, quest’anno anche creative producer del programma. La puntata di stasera si compone di due manche, al termine delle quali i due concorrenti meno votati andranno all’ultimo scontro. Chi sarà eliminato?

Ecco le anticipazioni complete, le assegnazioni e gli ospiti del secondo Live di X Factor 2019.

Live X Factor 2019, anticipazioni seconda puntata: le assegnazioni

All’X Factor Dome di Monza, la nuova casa del talent di Sky, è il momento del secondo live di questa 13esima edizione. Come sempre, spettacolare l’opening di ogni puntata: stasera tutta la puntata è all’insegna del Green.

D’altronde ormai da anni Sky e X Factor portano avanti campagne a favore dell’ambiente. Uno degli ospiti di questa puntata, il cantante Lewis Capaldi, al debutto su palco di X Factor, interpreterà insieme ai concorrenti la sua hit Someone You Loved, inno all’amore universale.

Le assegnazioni della seconda puntata

L’artista scozzese, una delle rivelazioni di questo periodo, che con il suo album di debutto Divinely Uninspired to a Hellish Extent – pubblicato nel 2019 – ha conquistato la prima posizione dei dischi più venduti nel Regno Unito e in tutto il resto dell’Europa, arriva a X Factor reduce dal primo posto anche nella classifica americana e presenterà anche il suo ultimo successo Hold Me While You Wait.

Ma quali sono le assegnazioni del secondo Live di X Factor 2019? I quattro giudici hanno compiuto le loro scelte. Ecco allora le canzoni che ascolteremo durante la puntata di stasera.

Malika ha assegnato alla sua categoria, gli Under Uomini, solo brani italiani interpretati da donne: Enrico Di Lauro interpreterà Cieli immensi di Patty Pravo, Lorenzo Rinaldi canterà La notte di Arisa, mentre Davide Rossi dovrà eseguire In alto Mare di Loredana Bertè.

Il giudice Sfera Ebbasta per le sue Under Donne ha assegnato Summertime Sadness di Lana Del Rey a Giordana Petralia, e Fix You dei Coldplay a Sofia Tornambene.

Samuel Romano – il giudice dei Gruppi – ha assegnato 7 Rings di Ariana Grande ai Sierra, Clocks Go Forwards di James Bay ai Seawards e infine nTake Ü There di Skrillex, Diplo ft. Kiesza ai Booda.

Infine, Mara Maionchi, per gli Over, ha affidato alla voce possente di Nicola Cavallaro Old Town Road di Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Scomparire di Giovanni Truppi a Eugenio Campagna (Comete), e My Sweet Lord di George Harrison a Marco Saltari.

Live X Factor 2019, gli ospiti: i Maneskin e Lewis Capaldi

Ad aprire questo secondo Live di X Factor 2019 è il cantante scozzese Lewis Capaldi, che eseguirà insieme ai concorrenti la sua hit Someone You Loved. Capaldi tornerà poi nel corso della puntata per presentare il suo ultimo successo Hold Me While You Wait.

I concorrenti dei Live di X Factor 2019

Nel corso di questo secondo Live tornerà anche una band nata proprio sul palco di X Factor, vale a dire i Maneskin, che si esibiranno sulle note di Le parole lontane, già disco d’oro. Dopo il talent, il gruppo romano ha registrato numeri da capogiro: 13 dischi di platino, 5 dischi d’oro e oltre 230 milioni di stream su Spotify, collezionando più di 140.000 biglietti venduti con 66 date sold out in Italia e in Europa.

Gli ospiti della seconda puntata di X Factor 2019

Appuntamento dunque con i Live di X Factor 2019 stasera, 31 ottobre 2019, dalle 21.15 su Sky Uno, canale 108, digitale terrestre canale 455. Chi non fosse a casa può recuperare in qualsiasi momento la puntata grazie all’on demand di Sky, su Sky Go e in streaming su NOW TV.

Inoltre il mercoledì successivo il Live viene trasmesso in chiaro su TV8, al tasto 8 del digitale terrestre.

Dopo la puntata di X Factor 2019, torna l’Extra Factor, quest’anno condotto da Achille Lauro e Pilar Fogliati. Ogni giorno alle 19.35 torna poi l’appuntamento con X Factor Daily, in compagnia di Luna Melis.

