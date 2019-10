X Factor assegnazioni: quali brani canteranno gli artisti al secondo Live?

Giovedì 31 ottobre va in onda il secondo Live di X Factor 13, nuova edizione del talent più conosciuto e amato di casa Sky. Dopo l’esordio della scorsa settimana, quando i 12 concorrenti selezionati nel corso degli Home Visit sono saliti per la prima volta sul palco della nuova location dell’X Factor Dome di Monza per esibirsi e dare il proprio meglio al fine di riuscire a rimanere in gara. L’artista che ha ricevuto meno voti dal pubblico e che ha di conseguenza dovuto abbandonare il programma è stata Mariam Rouass, una delle Under Donna del giudice Sfera Ebbasta.

Chi sarà il prossimo? Il pubblico è già pronto ad assistere alle nuove performance degli artisti di X Factor e ad esprimere il proprio giudizio. Le assegnazioni dei nuovi brani da parte dei giudici – Sfera Ebbasta, Malika Ayane, Mara Maionchi e Samuel Romano – agli artisti della propria squadra sono già state effettuate. Vediamo dunque cosa canteranno gli 11 concorrenti che si esibiranno in questa seconda puntata dei Live Show, come sempre condotta da Alessandro Cattelan e in onda su Sky Uno in prima serata a partire dalle 21.15.

I concorrenti dei Live di X Factor 2019

Le assegnazioni di Samuel ai Gruppi

Partiamo con i brani che Samuel Romano, frontman dei Subsonica e nuovo giudice di X Factor, ha assegnato alle band della sua categoria, che non poteva che essere quella dei Gruppi. Il cantautore ha deciso che i Sierra si esibiranno con 7 rings di Ariana Grande, i Seawards con Clock Go Forward di James Bay mentre invece i Booda canteranno Take Ü There di Skrillex e Diplo.

X Factor 13, le assegnazioni di Malika agli Under Uomini

Le scelte di Malika Ayane sono state molto criticate nel corso del primo Live di X Factor, quindi vediamo se avrà maggiore fortuna con le nuove assegnazioni ai suoi cantanti del gruppo Under Uomini. L’artista ha deciso di far esibire Davide Rossi con In alto mare di Loredana Bertè, Enrico di Lauro con Cieli Immensi di Patty Pravo e Lorenzo Rinaldi con La notte di Arisa.

Le assegnazioni di Sfera Ebbasta alle Under Donna

Sfera Ebbasta è il giudice che, per primo in questa 13esima edizione di X Factor, ha visto l’eliminazione di una delle sue cantanti delle Under Donna. Nel secondo Live dovrà dunque recuperare terreno e, per farlo, ha deciso di assegnare Summertime Sadness, bellissimo e nostalgico brano di Lana Del Rey, a Giordana Petralia – la sedicenne siciliana che si esibisce insieme alla sua inseparabile arpa e che al primo Live è finita all’Ultimo Scontro – e Fix You dei Coldplay a Sofia Tornambene.

X Factor 13, le assegnazioni di Mara Maionchi agli Over

Per quanto riguarda infine gli Over di Mara Maionchi, la giudice ormai “regina” di X Factor ha scelto il brano di George Harrison, My Sweet Lord, per Marco Saltari, mentre invece Eugenio Campagna (Comete) canterà Scomparire di Giovanni Truppi. Nicola Cavallaro si esibirà invece con Old Town Road di Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus.