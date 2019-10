Un passo dal cielo 5: anticipazioni e trama ottava puntata | 31 ottobre 2019

Come ogni giovedì, anche stasera – 31 ottobre 2019 – torna il consueto appuntamento con Un passo dal cielo, la fiction con Daniele Liotti giunta quest’anno alla sua quinta stagione: sono tanti gli appassionati alla ricerca delle anticipazioni sulla trama della puntata di stasera, l’ottava, intitolata “La fuga”.

Nella serata di oggi proseguiranno infatti le avventure dei protagonisti, da Francesco Neri a Emma. Quali saranno le principali novità della puntata di stasera? Vediamo insieme la trama dell’ottavo episodio di Un passo dal cielo 5.

Tutto quello che c’è da sapere su Un passo dal cielo 5

Un passo dal cielo 5, anticipazioni trama ottava puntata | 31 ottobre 2019

Dov’eravamo rimasti con Un passo dal cielo 5? Nella settima puntata, andata in onda giovedì scorso, Klaus è stato accusato dell’omicidio di un antiquario ebreo: ci è voluto il grande impegno di Francesco per salvarlo dalla prigione, mentre Emma ha dovuto prendere una decisione definitiva nei confronti di Francesco e di Kroess, chiarendo una volta per tutte i suoi sentimenti.

Nell’ottava puntata, “La fuga”, i protagonisti Francesco ed Elena dovranno affrontare nuovi ostacoli. I due, infatti, scopriranno l’omicidio di uno dei compagni di cella di Kroess. Un avvenimento che getterà nuove ombre sul maestro, proprio nel momento in cui Francesco sembrava iniziare a fidarsi di più di lui.

Così, mentre la polizia tornerà a indagare su Kroess, Vincenzo ed Eva vivranno una svolta nel loro rapporto. Con il suo ritorno a San Candida, dove è tornata dopo aver partorito la piccola Carmela, Eva porterà un po’ di scompiglio nella vita di Francesco. Come finirà tra i due?

L’ottava puntata di Un passo dal cielo vi aspetta oggi su Rai 1 alle ore 21:25.

Un passo dal cielo 5, la trama della fiction

Di cosa parla la quinta stagione della fiction? Come temi centrali, oltre alle indagini, ci sono anche l’amore e la paternità. Emma, dopo un anno di assenza, torna a San Candido. La ragazza infatti vuole andare a trovare in carcere il Maestro Albert Kroess, l’uomo che ha ucciso la moglie di Neri.

Francesco avrà superato i suoi dubbi e le sue paure? Novità anche per Vincenzo Nappi. Lui ed Eva sono a un passo dal diventare genitori: la paternità sarà difficile da gestire per il commissario, alle prese anche con la convivenza con Valeria, la nuova forestale arrivata a San Candido.

