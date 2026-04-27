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Ascolti tv domenica 26 aprile: Roberta Valente, Racconto di una notte
Ascolti tv domenica 26 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 26 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda Roberta Valente – Notaio in Sorrento. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 Zelig on. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 26 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv domenica 26 aprile 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3.136.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.547.000 spettatori con uno share dell’11.1%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 540.000 spettatori (3%). Su Italia1, dopo Warm Up (638.000 – 3.4%), Zelig On incolla davanti al video 916.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3, dopo Report Lab (937.000 – 5.4%) e la presentazione (1.224.000 – 6.6%), Report segna 1.588.000 spettatori pari al 9.1% (Report Plus a 1.037.000 e il 7.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (499.000 – 2.6%), Fuori dal Coro totalizza 681.000 spettatori (5.6%). Su La7 Chernobyl – Cronologia di un Disastro Nucleare raggiunge 465.000 spettatori e il 2.7%. Su Tv8 Foodish ottiene 204.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove, dopo la lunga presentazione (1.142.000 – 6.3%), Che Tempo Che Fa raduna 1.506.000 spettatori con l’8.8% e 707.000 spettatori con il 7.2% nella parte chiamata Il Tavolo (L’Importante è Finire a 264.000 e il 6.6%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1, dopo la presentazione di 5 minuti (3.437.000 – 19.7%), Affari Tuoi arriva a 4.446.000 spettatori (24%) dalle 20:46 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.313.000 – 18.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.146.000 spettatori pari al 22.2% dalle 20:49 alle 21:51. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 877.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 736.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 601.000 spettatori e il 3.2% nella seconda parte.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.644.000 spettatori pari al 22.5%, mentre L’Eredità coinvolge 3.736.000 spettatori pari al 26.4%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story intrattiene 1.571.000 spettatori (14.7%), mentre Avanti un Altro! Story è la scelta di 1.974.000 spettatori (15%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (289.000 – 2.8%), F.B.I. segna 358.000 spettatori con il 2.8% nel primo episodio e 498.000 spettatori con il 3.1% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 370.000 spettatori (3%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 553.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.738.000 spettatori (12%). A seguire Blob segna 647.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 La Promessa interessa 756.000 spettatori (4.8%). Su La7 Padre Brown sigla 112.000 spettatori pari allo 0.9%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.