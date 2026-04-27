Ascolti tv domenica 26 aprile: Roberta Valente, Racconto di una notte

Su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3.136.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.547.000 spettatori con uno share dell’11.1%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 540.000 spettatori (3%). Su Italia1, dopo Warm Up (638.000 – 3.4%), Zelig On incolla davanti al video 916.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3, dopo Report Lab (937.000 – 5.4%) e la presentazione (1.224.000 – 6.6%), Report segna 1.588.000 spettatori pari al 9.1% (Report Plus a 1.037.000 e il 7.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (499.000 – 2.6%), Fuori dal Coro totalizza 681.000 spettatori (5.6%). Su La7 Chernobyl – Cronologia di un Disastro Nucleare raggiunge 465.000 spettatori e il 2.7%. Su Tv8 Foodish ottiene 204.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove, dopo la lunga presentazione (1.142.000 – 6.3%), Che Tempo Che Fa raduna 1.506.000 spettatori con l’8.8% e 707.000 spettatori con il 7.2% nella parte chiamata Il Tavolo (L’Importante è Finire a 264.000 e il 6.6%).