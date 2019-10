Il viaggio di Temptation Island Vip: lo speciale sulle coppie in onda stasera 31 ottobre 2019 | Anticipazioni

Stasera, giovedì 31 ottobre 2019, va in onda su Canale 5 lo speciale Il viaggio di Temptation Island Vip: un’ultima puntata per scoprire cosa è successo alle coppie in gara a un mese dalla fine del programma. Il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi ha registrato come sempre ottimi ascolti. Per questo tra i fan c’è grande curiosità per conoscere le anticipazioni su questo speciale di stasera.

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island Vip ha portato le coppie a separarsi per 21 giorni, vivendo in due villaggi diversi in compagnia di bei tentatori e tentatrici single. Per molti non è stato facile resistere ed essere fedeli alla propria fidanzata o fidanzato.

Questo speciale, in prima serata su Canale 5 dalle 21.20, permetterà di scoprire come procedono le cose tra le coppie che hanno preso parte a questa seconda edizione vip del reality. Avranno confermato la scelta presa durante il falò di confronto o le cose nell’arco di un mese sono già cambiate?

Di seguito tutte le anticipazioni sullo speciale Il viaggio di Temptation Island Vip di stasera.

Il viaggio di Temptation Island Vip: anticipazioni sullo speciale di stasera su Canale 5

C’è tanta curiosità intorno alle coppie che hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Alla fine del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi, solo due coppie hanno deciso di separarsi, vale a dire quella formata da Pago e Serena Enardu e quella composta da Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti.

La loro rottura sarà stata definitiva o ci avranno ripensato? Tra Nathalie e Andrea a determinare la decisione di uscire separati dal programma è stato l’avvicinamento dell’uomo alla single Zoe.

Pago invece ha dimostrato di essere ancora innamorato di Serena, ma lei ha preferito chiudere dopo essersi avvicinata notevolmente al tentatore Alessandro. In un’intervista il cantautore ha recentemente spiegato: “L’ho chiamata. Volevo parlarle senza nessuno intorno. Avevo le mie cose in casa da lei. Abbiamo parlato tanto e anche il dopo è stato terribile. Poi ho traslocato con una Panda e me ne sono andata a vivere da mia madre”.

C’è chi ha persino deciso di convolare a nozze, come Anna Pettinelli e Stefano. E chi invece ha capito che l’amore trionfa su tutto, come Delia e Alex e anche Simone e Chiara. Cosa sarà successo a Sharon e Damiano che hanno abbandonato il programma per primi?

Come procedono invece le cose per le altre coppie di Temptation Island Vip che hanno deciso di lasciare insieme il reality? Ecco tutti i partecipanti di questa edizione:

Nel corso delle puntate sono entrate due nuove coppie: Gabriele Pippo (produttore discografico e figlio di Pippo Franco) e la fidanzata Silvia Tirado. (qui tutto quello che c’è da sapere sulla coppia) e quella formata da Alex Belli con la fidanzata Delia Duran. (tutto quello che c’è da sapere sulla coppia)

Appuntamento dunque stasera, 31 ottobre 2019, con Il viaggio di Temptation Island Vip, su Canale 5 dalle 21.20