Anna Pettinelli e Stefano Macchi oggi: lo speciale Il viaggio di Temptation Island Vip

Anna Pettinelli e Stefano Macchi hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip, guidata da Alessia Marcuzzi in questo 2019.

La storica voce di Radio Dimensione Suono ha preso parte al programma perché avrebbe voluto vedere la sua relazione con Stefano Macchi (attore e doppiatore) crescere, ma il percorso al Resort in Sardegna non è stato tutto rose e fiori e ne hanno dovute superare di tempeste prima di mettere un punto bianco alla loro storia.

Stefano ha 18 anni in meno di Anna. La loro storia d’amore va avanti da cinque anni e mezzo, i due hanno persino organizzato un matrimonio alle Maldive nel 2018 (seppur le nozze non siano state riconosciute nel nostro paese).

Il loro percorso all’interno di Temptation Island Vip non è stato facile, soprattutto per le attenzioni della tentatrice Cecilia Zagarrigo che hanno mandato in tilt la Pettinelli. La speaker radiofonica avrebbe voluto chiedere il falò di confronto già nella terza puntata, dopo aver visto un video che l’ha mandata su tutte le furie. “Com’è possibile che lui non capisca che io lo vedo? È stupido. Due sono le cose: o non ci arriva o questa ragazza gli piace. Si è fatto un’altra fidanzata nel villaggio”.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi: il falò di confronto a Temptation Island Vip

L’interesse di Stefano per Cecilia ha messo in crisi Anna Pettinelli, al punto che la speaker ha dapprima chiesto alla Marcuzzi: “È mai capitato che una fidanzata lasci il villaggio senza il falò di confronto? Lui ha perso di vista tutto, ha perso di vista la nostra storia”.

Convinta di voler lasciare il villaggio senza neanche vederlo un’ultima volta, Anna è tornata al suo alloggio e ha preparato le valigie di fretta e furia. Poi, a sangue freddo, ha realizzato di volerci parlare, almeno un’ultima volta, per mettere tutto nero su bianco.

E arriva il momento del falò di confronto, tra i due lo scontro è più che acceso e Anna non manca di rinfacciargli tutta la sofferenza incassata in quelle settimane.

Stefano è costretto ad ammettere l’interesse nei confronti della Tentatrice. Anna durante il falò si lascia persino andare a una citazione che è diventata un simbolo di quest’edizione di Temptation Island Vip (Io sono una bella patata) e poi, disgustata dal comportamento del fidanzato, decide di lasciare il villaggio da sola.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi: la coppia un mese dopo Temptation Island Vip

Usciti da Temptation Island Vip, Anna e Stefano hanno poi ritrovato la loro dimensione e sono riusciti a ricucire il rapporto, al punto che – rullo di tamburi – hanno persino deciso di sposarsi.

“Non volevo buttare un amore di sei anni e ho preferito chiedere il falò anticipato. Temptation ti ammazza, io sono stata male e ho sofferto tanto”, ha detto Pettinelli dopo aver lasciato il programma.

Dopo aver rotto il silenzio, la speaker ha ammesso: “Abbiamo deciso di partecipare insieme per dimostrare alla gente che dice sempre: ‘Ma voi, con tanti anni di differenza, come potete andare d’accordo?’ oppure: ‘Ma non sei gelosa che lui…?’. Allora mi sono detta ‘sai che c’è? Andiamo a Temptation’. L’abbiamo fatto più che altro per un senso di rivalsa, di scommessa, per dimostrare che a Temptation, come altrove, se ci si ama, ci si ama anche con differenze d’età importanti”.

Del comportamento di Stefano, Anna ha dichiarato: “Quello che è successo lo hanno visto tutti: lui aveva con Cecilia atteggiamenti affettuosi. Io non sono gelosa, non lo sono mai stata, ma noi stiamo insieme da sei anni e abbiamo un rapporto esclusivo. Non puoi stare con me e flirtare con lei. Quando prima che ci separassero gli ho detto: “Vai e divertiti” non intendevo certo quello”.

Stefano definisce Cecilia un’amica e nulla più, Anna non ne è molto convinta. “Lei si era sicuramente innamorata: piangeva come una vite tagliata quando lui è uscito. E questo succede solo se hai un rapporto speciale con una persona”.

Alla luce dei fatti, Anna e Stefano ripeterebbero quest’esperienza a Temptation Island Vip? Per Stefano è un sì: “Ci siamo divertiti”, ma Anna ribatte: “Ci siamo divertiti? Ti sei divertito!”.

Ma come vanno le cose oggi tra Anna Pettinelli e Stefano? Lo scopriremo nel corso dello speciale in onda stasera, 31 ottobre 2019, su Canale 5, dal titolo Il viaggio di Temptation Island Vip.