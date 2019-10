Anna Pettinelli commenta la sua esperienza a Temptation Island: “Felice, a prescindere dall’epilogo”

La sua esperienza a Temptation Island è finita prima del termine ufficiale della trasmissione, ma ad Anna Pettinelli va più che bene così. La conduttrice radiofonica, in un’intervista rilasciata a Leggo, si dice “felice” di aver partecipato all’esperienza del programma cult di Canale 5.

“Felicissima d’averlo fatto. E a prescindere dall’epilogo”, ha detto Anna Pettinelli. La voce storica di Rds ha precisato che già in passato le avevano chiesto di partecipare a diversi reality, tra cui il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi, ma lei ha detto di sì solo a Temptation Island. Perché? “Primo: qui mi sentivo garantita, perché so come lavora Maria De Filippi con il gruppo di Fascino, la stimo, ho fiducia in lei. Secondo: qui ci sono in ballo sentimenti veri, si parla di amore, di relazione tra due persone che stanno insieme e vogliono mettersi alla prova”.

Temptation Island Vip, Anna Pettinelli rompe il silenzio dopo l’ultimo falò con Stefano

Ha messo in conto il rischio, ha detto Anna Pettinelli a Leggo. Con Stefano Macchi, suo fidanzato da sei anni, “ci siamo detti: sarà un esperimento bello tosto ma eravamo entrambi abbastanza sicuri che l’avremmo superato”.

A metterla in guardia delle difficoltà che avrebbe incontrato in quei giorni di lontananza da Stefano è stata proprio Maria De Filippi: “Appena ha saputo che avevo accettato, la stessa De Filippi, che mi conosce bene, mi ha chiamato e mi ha avvertito: ‘Guarda che tu ti incazzi'”. E così è stato: Anna Pettinelli nella sua ultima giornata nel villaggio delle fidanzate è andata in escandescenza, non tollerando l’atteggiamento del fidanzato Stefano con la single tentatrice Cecilia Zagarrigo, arrivando a chiedere il falò di confronto immediato.

Anna Pettinelli ha sottolinetoa come non abbia incolpato di nulla il suo lui, “si è lasciato irretire da tutte quelle attenzioni, è stato scemo, ingenuo, un po’ come tutti i “maschi alfa” messi davanti a quelle tentazioni, diciamocelo”.

E ha aggiunto ancora: “Non si è reso conto che alcune situazioni che io avrei poi visto nei filmati avrebbero potuto, più che allarmarmi, ferirmi. Lui poi sa benissimo come sono fatta: non sono una che conosce scorciatoie, nella vita e nel lavoro”.

A proposito della veridicità del programma, Anna Pettinelli ha assicurato che quello che succede davanti alle telecamere è tutto vero: non c’è nessun copione da seguire: “Quella spiaggia è una bolla fuori dal mondo in cui per 15 giorni, separata dal tuo compagno, qualche tua certezza può anche incrinarsi. Di più: confesso che, forte della mia esperienza professionale, pensavo che avrei tenuto conto in una certa misura delle telecamere… macché, sono andata a ruota libera”.

Per ora Anna Pettinelli ha chiuso con i reality. Al massimo, come ha spiegato ancora a Leggo, davanti alle telecamere finirà per fare l’opinionista o al massimo per un programma che abbia a che fare con la musica: “Tipo Amici o X Factor, perché di musica, in radio e tv, ho sempre vissuto. E forse qualche appuntamento di infotainment, come La vita in diretta“.